Bangladesh visita México 

A la luz de la celebración -en diferentes estados- por el Bicentenario de la Consumación de la Independencia, es que varios funcionarios de alto nivel de diversos países visitaron México. Además, aprovecharon para organizar una agenda de trabajo en el ámbito diplomático y comercial. Por lo que resaltaré el caso de la visita del Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Bangladesh por tener la oportunidad de estar un tanto involucrada.

México habla de diversificarse en términos comerciales y ha buscado también hacerlo en el ámbito político a través de su extraordinaria participación en diferentes mecanismos regionales y organismos o foros multilaterales. Sin embargo, mi percepción a la distancia, es que se sigue trabajando en una agenda de prioridades hacia países seleccionados y otros que se quedan en un segundo plano por tratarse de países más pequeños, lejanos o que no son estratégicos para la agenda de la política exterior y/o comercial para nuestro país. Un claro ejemplo de esto es Asia. Da la impresión, que Asia sólo es: China e India por el tamaño de su población y economía, así como Japón por ser socio estratégico a través de un tratado bilateral y luego a través del CPTPP. Pero siempre he dicho, Asia no sólo es China ni tampoco China representa a toda Asia. Dicho continente es el más poblado del mundo, compone el 30% de la superficie terrestre y cuenta con 51 países. Uno de éstos que está ubicado en Asia Meridional es Bangladesh, del cual hoy platicaré a la luz de que también este año este país celebra su 50 aniversario de su Independencia y el centenario del nacimiento del Padre de la Nación Bangabandhu (que significa amigos de Bengala) Sheikh Mujibur Rahman.

La semana pasada el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Su Excelencia el Sr. Shalari Alam visitó a nuestro país con una agenda sumamente interesante. Por un lado, asistió a la conmemoración del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México y además, aprovechó para reunirse con la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, la Embajadora Carmen Moreno y con la Subsecretaria de Comercio Exterior, la Dra. Luz María De La Mora. De igual manera, tuvo un desayuno de trabajo con el sector empresarial convocado por el COMCE para compartir información estratégica de Bangladesh para potenciales inversiones y oportunidades de negocios y donde se firmó un Memorandum de Entendimiento para fortalecer el ámbito empresarial bilateral ya que Bangladesh cuenta con una base sólida a nivel industrial de productos farmacéuticos, de ingeniería ligera, de yute, cuero y artículos de cerámica.

También sostuvo una comida con medios de comunicación para interactuar sobre la agenda de Bangladesh en el ámbito económico y el cambio climático. En este espacio recibió varias preguntas de prestigiados comunicadores donde respondió de manera clara y puntual aspectos como el tema Rohingya, sobre la presidencia que ocupa dentro del Foro de Vulnerabilidad Climática, entre otros. Asimismo fue entrevistado -en diferentes momentos- por prensa, radio y televisión donde pudo compartir el estado que guarda su país frente a la pandemia, la vacunación y la reactivación económica.

Al día siguiente acudió a las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México para impartir una conferencia magistral vía streaming a toda la comunidad Ibero titulada “The Young Minds”. Se dirigió a los jóvenes para hacerles conciencia sobre lo que es su país y sobre la importancia del cambio climático para las generaciones actuales y futuras. Posterior a la conferencia, tuvo la oportunidad de dar un tour por las instalaciones y luego una comida con las autoridades de la universidad.

Durante la cena en la Embajada de Bangladesh en México que se ofreció en su honor, acudieron algunos miembros de su delegación, la Embajadora Claudia Franco quien es la actual Directora General para Asia Pacífico en la Cancillería, el Embajador en Retiro Pedro González Rubio quien fuera embajador en dos ocasiones en India (ya que desde entonces hasta la actualidad, dicha embajada es concurrente en Bangladesh) y una servidora. Uno de los puntos que destaqué durante dicha cena fue la necesidad de que México abriera una embajada en dicho país ya que es una manera de permitir estrechar la relación bilateral. La Embajada de Bangladesh en México lleva 7 años operando por lo que ése es el nivel de relevancia que somos para ellos. Bien valdría la pena que también nuestro país abra la correspondiente con el fin de estar in situ y potencializar las oportunidades que permiten la diplomacia comercial, la turística y la cultural.





Bangladesh brilló en México a través de esta gira de trabajo gracias al liderazgo de la nueva Emb. Abida Islam.

Coordinadora

Licenciatura en Negocios Globales

Universidad Iberoamericana

Twitter y Linkedin: @AribelContreras

Facebook / Instagram: aribeldiplomatique