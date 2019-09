Bazar de la cultura

Una mirada a Bretaña y a la literatura





“El cumplido más grande que me pueden brindar es que mi película motiva al público a leer. Yo la rodé para expresar mi amor por los libros”, comenta a esta columna el cineasta parisino Rémi Bezançon, quien estrena El misterio del señor Pick (2019) en el XXIII Tour de Cine Francés. Amén de mantener en suspenso al auditorio, la cinta ofrece una mirada a Bretaña, una región donde la Edad Media resplandece y donde abundan los pueblos merecedores del adjetivo “mágicos”.

Todo libro encierra un gran enigma, eso nos motiva a leerlo. El misterio del señor Pick narra la pesquisa sobre una obra que ha cautivado a Francia, tras haberse hallado en la “Biblioteca de los libros rechazados” de un pueblo bretón.

El crítico Jean-Michel Rouche (Fabrice Luchini) sospecha del autor, Henri Pick, el difunto dueño de una pizzería. Mientras los editores explotan el éxito, Rouche se consagra a investigar los hechos. En Bretaña conoce a Joséphine Pick (Camile Cottin), la hija del presunto escritor. Pese al conflicto inevitable entre ambos, resuelven investigar juntos el enigma de la obra.

Rémi Bezançon sonríe cuando se le comenta que en su película el ámbito literario no aparece precisamente idealizado: “No es una crítica muy dura, pero sí, es una pequeña crítica sobre el mundillo literario. Vemos que, en vez de abocarse a la esencia de un libro, se dedica a todo lo que rodea a ese libro. Y yo creo que habría que volver a la esencia de la literatura. No hay que estar hablando tanto del autor, hay que distinguir al autor de su obra, y a menudo ese mundo se centra en el autor. En el cine sucede lo mismo. El mundo literario francés es pequeñito y a menudo cerrado, con personas que se toman muy, muy en serio. Yo creo que deberían reírse un poco más de cuando en cuando.”

Agrega: “Es cierto que en Francia los editores reciben muchísimos libros. Un personaje afirma que en Francia hay más escritores que lectores. Pienso que no está muy lejos de la realidad. Es que Francia es un país muy literario, me imagino que México también. En Francia somos muy, muy literarios, así que esta idea de la “Biblioteca de los libros rechazados” me pareció muy poética. Ver esos manuscritos ahí atesorados. Si de veras existiera esa biblioteca, a mí me gustaría muchísimo visitarla y ver esos libros. ¿Y por qué no? A lo mejor encontrar ahí una obra maestra. Seguramente hubo en la historia obras maestras que nunca fueron publicadas.”

Bezançon concluye: “El personaje interpretado por Camille Cottin es el más complejo de la película, porque ella investiga junto a Rouche, pero no está buscando lo mismo. Ella lo que está buscando es saber quién fue su padre. Si su padre realmente escribió el libro, eso cambia todo, porque ella es una gran enamorada de la literatura. Hay algo ahí que para ella es desgarrador.”