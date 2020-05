Bazar de la cultura | Adiós a Óscar Chávez

El legado de Óscar Chávez nos devolvió la lírica popular olvidada por las industrias culturales. Gracias al trovador hoy conocemos el sentir de unas generaciones que no llegaron a los micrófonos. Óscar Chávez evitó que se nos desvanecieron sin siquiera escucharlas.

“Lo más importante de esas canciones son las propias canciones; se defienden por sí mismas. La Mariana, una pieza del siglo XIX, es preciosa, hermosa, simpática, optimista. Todo lo tiene esa canción y a la gente le gusta mucho. Las composiciones olvidadas de este tipo, de repente, el público las descubre y es muy halagador”, declaraba el juglar hace un lustro.

En vísperas de su recital 2015, rememoraba: “Yo canté en el Auditorio anterior, antes de que se reconstruyera. Lo que más trabajo y lo que más he grabado es la música tradicional mexicana y en medio de todo esto, he grabado canción latinoamericana, he cantado cosas mías como autor, he cantado canción romántica, canción poética, en fin, de todo, es muy diverso mi repertorio, Creo que eso le gusta a la gente, la diversidad.”

El Auditorio Nacional era una oportunidad de dar a conocer su trabajo más reciente: “Si no aprovechas estos escaparates para mostrar lo que estás haciendo, ¿pues dónde? Los medios son muy difíciles, en mi caso para el tipo de material que yo canto. No es fácil para mí entrar a la radio y a la televisión, no es nada fácil. Hace mucho que dejé de preocuparme porque me apoyen necesariamente los medios; encuentras tu camino y tratas de llegarle a la mayor cantidad de gente posible.”

La televisión pública le abrió sus puertas, al lado de Jorge Saldaña: “Yo con Jorge trabajé ¡uf! mucho tiempo, en sus programas Nostalgia y Folklorama en el entonces Canal Trece. Eran programas muy divertidos, eran muy afortunados, consiguieron una respetable audiencia y bueno, como todo en esta vida, se acabó esa intención por la que Jorge trabajó tantos años. La televisión estatal debiera tener mucha mayor presencia en nuestro país. Por desgracia no la tiene”.

Sobre Los caifanes, rememoraba. “Para mí y Los caifanes fue descubrir el cine como actores; fue una experiencia muy afortunada. Nos fue muy bien porque la película sí le gustó mucho a la gente. Le sigue gustando a la gente después de 50 años”.

Un tema central de la película es el clasismo: “Eso le dio mucho valor a la película, esta situación entre dos clases sociales fue muy atinada, y creo que es uno de los factores importantes en la película. Esa confrontación sigue estando y seguirá estando al paso que vamos”.

Una gran satisfacción para Óscar Chávez fue constatar el interés de la juventud por la música tradicional: “Para donde voltees, la riqueza musical de este país es insólita, a pesar de todo. Para dónde vaya uno siempre encontrará cosas maravillosas y sorpresas. Siempre.”