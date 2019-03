Bazar de la Cultura | Carmen; toda una fiesta musical para niños

Por: Juan Amael Vizuet

Pocas melodías hay más alegres y contagiosas que la marcha y coro Del toreador, como se conoce popularmente al aria titulada A vuestro brindis puedo responder, de Carmen, de Georges Bizet; para los oídos infantiles suena a fiesta.

Por ello el estreno de la célebre obra en la Temporada de Ópera para Niños, del Lunario, es una gran oportunidad para iniciar a una muy juvenil generación en el gusto por los clásicos.

Es ya la décima temporada de este ciclo; motivo de festejo. En el papel de Carmen actuará la joven mezzosoprano veracruzana Gabriela Beltrán Ramos, graduada con honores en el Conservatorio Real de Bruselas; como don José, el dragón que traiciona a su prometida y deserta de su deber, figurará el tenor Ramón Yamil, de la Compañía de Ópera de Bellas Artes; el barítono Mariano Fernández encarnará al diestro granadino Escamillo.

Durante la conferencia de prensa, los artistas ofrecieron unos pasajes de la ópera y dejaron constancia de la alta calidad de la puesta en escena. Sin falsas modestias, Sylvia Rittner, directora del proyecto, declaró: "Es nuestro sello".

Las funciones se ofrecerán los domingos 31 de marzo y 7 de abril, a las 13:00 horas en El Lunario, Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional. Las localidades del teatro van de 380 a 490 pesos.

Carmen ha conocido incontables versiones, entre ellas el musical Carmen de fuego, de Billy Rose; Otto Preminger la adaptó al cine en 1954, con Dorothy Dandridge como Carmen Jones, obrera de una fábrica de paracaídas, y Harry Belafonte como Joe, un soldado aspirante a aviador. Seducido por la joven, Joe abandona a su fiel novia Cindy Lou (Olga James) y se vuelve un prófugo. Joe Adams interpreta a Husky Miller, un campeón de box que toma el lugar del matador Escamillo. La película ganó el Globo de Oro y constató la universalidad de la anécdota, original de la novela de Prosper Mérimée.

Desde luego, para el espectáculo infantil, Sylvia Rittner y el director Miguel Hernández Bautista han realizado una adaptación con un mensaje positivo. Carmen ha sufrido, en opinión de este columnista, el embate de la corrección política, al igual que El principito, de de Saint-Exupéry; en la versión progre, la boa se come un volcán apagado en vez de un paquidermo; Carmen, para la progresía, ya no es una historia de pasiones destructoras, sino de maltrato animal (por el torero) y feminicidio.

Sylvia Rittner explica: "Realizamos muchísimo trabajo de dirección de escena para que quedara como está en la ópera.

No podemos proceder como lo hicieron en Italia, una versión en que ella mata a don José. No la podemos alterar, no vamos a traicionar al compositor y al libretista. Lo vamos a presentar de manera estética".

Un hecho es indiscutible: los niños se merecen disfrutar vivo la música de Bizet.