Bazar de la Cultura | Deneuve y el realismo mágico a la francesa

Por: Juan Amael Vizuet

La mansión de Madame Claire (Catherine Deneuve), en la villa de Verderonne, atesora óleos, autómatas del siglo XIX e incontables piezas de las artes aplicadas. Durante décadas la propietaria ha cuidado con devoción de experta sus colecciones; repentinamente, una mañana despierta convencida de que ha llegado su último día y resuelve malbaratar todo.

Así comienza La última locura de la señora Darling (Francia, 2018), de Julie Bertucelli, a estrenarse el viernes 7 de junio en las pantallas mexicanas.

Una parvada de oportunistas se arremolina sobre el botín. Sólo la amiga de infancia de Claire, Martine Leroy (Laure Calamy), trata desinteresadamente de rescatar lo que se pueda.

La crisis de la señora Darling surge de sus continuos sentimientos de culpa, nunca resueltos, relacionados con el prolongado alejamiento de su hija Marie (Chiara Mastroianni).

Advertida por Martine, Marie regresa a su casa materna para contemplar impotente el saqueo: "Ésa es mi abuela", musita azorada mientras una vivales se lleva el retrato que ha comprado por centavos. Amir (Samir Guesmi), comandante policial y amigo de la familia, nada puede evitar, pues la dueña está en su derecho.

Algunos de los peores rasgos humanos surgen ante la ocasión del saqueo; en medio del caos, madre e hija viven una confrontación largamente postergada. Por fin afloran los resentimientos y secretos descompuestos por el tiempo. El rompecabezas de la historia familiar se reconstruye: la añoranza de Claire por su hijo Martin (Simon Tomas), los conflictos con su marido Claude (Olivier Rabourdin), quien se casó con ella por interés.

Los acontecimientos sobrenaturales se suceden: los protagonistas son testigos de escenas ocurridas décadas atrás y de encuentros con los seres que fueron en el pasado.

La última locura de la señora Darling no es una película oscura; es enigmática y a la vez esclarecedora: la familia es el origen de los conflictos más hondos y persistentes, pero eso no impide que sus integrantes mantengan los vínculos más sólidos. Las dudas, las culpas, los celos y los agravios mutuos no pueden destruir tan fácilmente esos lazos. En una crisis, podrá más el amor filial de Marie que sus rencores. Cada objeto familiar encierra por ello memorias, vivencias, vínculos.

La película reflexiona con rigor sobre los relevos entre generaciones, las responsabilidades de los hijos hacia los padres cuando éstos entran en la decadencia, la posibilidad de superar las culpas atribuidas a los mayores, las transformaciones personales.

La película plantea un nuevo encuentro en la generación sucesora; reseña la unión entre padres e hijas, esencial, indispensable. El final de una generación no es el término de una historia, sino de uno de sus episodios, con el renacimiento de un nuevo principio.