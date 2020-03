Por: Juan Amael Vizzuett

¿Qué sucedió el 8 de marzo? ¿Por qué se celebra en esa fecha el Día Internacional de la Mujer? Las versiones institucionales suelen difundir como un hecho el episodio supuestamente acaecido en 1857, según algunos relatos, o en 1908, de acuerdo con otros.Todas estas narraciones están equivocadas.

El Inmujeres menciona la huelga declarada en marzo de 1857 por las trabajadoras textiles de Nueva York contra las condiciones laborales inhumanas.

“La brutal represión policiaca contra las manifestantes deja un saldo de 120 mujeres muertas, unas por disparo de armasde fuego, otras por un incendio provocado en las instalaciones de la fábrica.”

Es un error, las investigadoras francesas Liliane Kandel y Françoise Picq, en su artículo Le mythe des origines, à propos de la journéeinternationale des femmes–La Revued’Enface, n° 12, 1982– constataron que la huelga-manifestación del 8 de marzo de 1857 no se registra en las fuentes estadounidenses de la época

Kandel y Picq documentaron otras huelgas: en 1828, las obreras de la fábrica de hilados de Cocheco Mill; en 1834, las costureras de Nueva York; en marzo de 1880, la huelga mixta en Lynn, Massachusetts, con una manifestación femenina.

Kandel y Picq hallaron el origen de la leyenda en el diario socialista L’Humanité, que publicó el 7 de marzo de 1957 una epopeya de la gran huelga teóricamente declarada 100 años antes; las publicaciones de izquierda reprodujeron el relato: “Nadie parece cuestionarlo y todos están trabajando para expandirlo, vestirlo…”

Una de las huelgas olvidadas sucedió en Lowell, Massachusetts, en 1836. Las obreras textiles lucharon contra las pésimas condiciones de trabajo, pero la patronal triunfó. Harriet Hanson Robinson, una de aquellas huelguistas, publicó sus memorias: Teom and Spindle o Life Among the Early Mill Girls.

Hanson se casó con el periodista William Stevens Robinson; ambos criaron cuatro hijos y lucharon por la abolición de la esclavitud; Harriet Hanson Robinson enviudó a los 51 años, se sumó al sufragismo y escribió más libros. Murió el 22 de diciembre de 1911.

Al parecer, la huelga 1857, si en efecto ocurrió, se confunde con el incendio accidental de la fábrica de camisas Triangle Waist, de Nueva York el 25 de marzo de 1911; no había salidas de emergencia, murieron 123 trabajadoras y 23 operarios. La opinión pública se horrorizó. La mayoría de las víctimas eran inmigrantes; la menor contaba 14 años, la mayor 48.

Otras desgracias obreras, muy recientes, jamás se mencionan: en noviembre de 2012 sucumbieron 111 trabajadoras a causa del incendio en una maquiladora cercana a Dacca, Bangladesh; en 2013, se derrumbó un edificio en el que operaban cinco talleres de confección. Fallecieron 300 obreros y mil resultaron heridos.

Estas historias se olvidaron ya.