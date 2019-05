Bazar de la Cultura | Rascacielos en San Ildefonso

Por: Juan Amael Vizuet

"Los rascacielos, definitivamente sí tienen futuro; la razón para ello es que la ciencia evoluciona y se vuelve cada vez más sólida. Así se logra que estas estructuras sean mucho más razonables para su construcción".

Tal es el comentario de Mark Sarkisian, jefe del Departamento de Ingeniería Estructural del estudio Skidmore, Owings & Merrill (SOM), fundado en Chicago, Illinois, en 1936.

Sarkisian participó en la apertura de la muestra SOM: Arte+Ingeniería+Arquitectura, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

La exposición reúne fotografías, planos, muestras de materiales y 41 maquetas, entre ellas la del Burj Khalifa, en Dubái. Desde 2009, es el edificio más alto de la historia, con 828 metros de altura.

A partir de la Torre Eiffel, erigida en 1889, comenzó la historia de los rascacielos modernos; con sus 300 metros, fue el primer edificio en superar a las pirámides de Egipto. El siglo XX fue la era dorada de las alturas estadounidenses; el cine convirtió a varias de ellas en escenarios para la aventura, desde las comedias de Harold Lloyd hasta King-Kong (EUA, 1933).

El Empire Estate, obra de William F. Lamb, le dio la vuelta al mundo en el clímax de la película dirigida por Cooper y Schoedsack.

Metrópolis (Alemania, 1926), de Fritz Lang, con su "Nueva Torre de Babel", fue un tributo a la ciudad moderna y una advertencia sobre su futuro.

Durante las últimas décadas se cuestionó cada vez más a los rascacielos. Los ambientalistas los tildan de agresivos para el planeta; el feminismo radical condena a los colosos, "símbolos del patriarcado".

El ingeniero Sarkisian, con quien dialogamos brevemente en San Ildefonso, explicó: "Hoy se atiende a situaciones mucho muy importantes dentro de nuestras ciudades, como la densidad urbana o la reducción del impacto para el medio ambiente en que viven las personas. No es algo que no represente retos, por supuesto, pero la planeación de cada una de estas ideas en lo particular es esencial".

Las grandes civilizaciones siempre han expresado su poderío a través de las construcciones monumentales: Babilonia, Persépolis, China, Teotihuacán... Hoy se requiere la sustentabilidad sin que se renuncie a esa vocación monumental.

Sarkisian agrega: "La planeación de las ciudades es muy importante, así es que quizás las dudas, las pausas establecidas en algunas urbes, sean muy trascendentes. De esta manera podemos ver al futuro en una forma muy positiva... Aún enfrentamos retos de recursos naturales para la construcción, de impacto ecológico. Por ejemplo, el carbono liberado; usamos hoy materiales reciclados, buscamos alternativas. No solamente para la operación del edificio, sino también durante su proceso constructivo. Todo ello nos lleva a una mayor eficiencia."

La muestra permanecerá abierta hasta el 9 de junio; Justo Sierra 16, Centro Histórico.