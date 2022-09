Biden repunta rumbo a elecciones intermedias en EU

La máxima de que:” En política nada está escrito” por lo que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, se está aplicando a la perfección en Estados Unidos, pues faltando mes y medio para las elecciones del 8 de noviembre, el partido de Joe Biden (Demócrata) se está recuperando.

Resulta que la popularidad del presidente va en ascenso alcanzando la que tenía en el primer trimestre del año y aunque sigue quedándose por debajo de sus cifras iniciales este efecto llena de optimismo a los demócratas que también están creciendo en intención de voto.

Según la reciente encuesta de Gallup, solo un 38% de los estadounidenses aprobaban la gestión de Biden el mes pasado, el mínimo desde el comienzo de su presidencia y la aprobación más baja de un presidente a esas alturas de su mandato en las últimas décadas. Sin embargo, en solo un mes esa popularidad ha aumentado hasta el 44% tan sólo entre los votantes que no se identifican con ningún partido.

Mientras que, entre los demócratas, su índice sube del 78% al 81% y entre republicanos sólo el 4% lo apoya.

Estos buenos números son reflejo de políticas públicas acertadas como la baja en las gasolinas, cifras de empleo récords, por encima del nivel prepandemia.

La aprobación del Congreso de la ley de Reducción de la Inflación, con medidas climáticas y fiscales y una reducción de los costos médicos y farmacéuticos para parte de la población.

También otras iniciativas, como la ley para fomentar la fabricación de microprocesadores en Estados Unidos o la quita de hasta 20.000 dólares en los préstamos universitarios.

No hace no muchos meses los republicanos daban por seguro que iban a repetir la dosis y arrollar a los demócratas como lo hicieron en 2010 contra Barack Obama, hoy vemos que esto no es así.

Sin duda, los problemas legales de Donald Trump por la toma de sus simpatizantes al Capitolio y la reciente demanda de la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, en contra del expresidente y de sus tres hijos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka, “por dedicarse durante años a un fraude financiero enfocado a su propio enriquecimiento y al de la Organización Trump, han contribuido en los factores que podrían permitir a los demócratas ganar la mayoría en el Congreso.

Ahora toca enfocar baterías para seguir ganando impulso pues recordemos que en las elecciones de medio mandato del mes de noviembre se renueva la totalidad del Congreso, un tercio del Senado y 36 de los 50 gobernadores estatales.

La importancia de estas elecciones de mitad de mandato radica en que constituyen, además, un termómetro acerca de la salud electoral del presidente Biden y suponen un escaparate para analizar a los posibles candidatos presidenciales.

Hay que tomar en cuenta que en el Senado de Estados Unidos hay 100 escaños, de los cuales 34 se renovarán, y la Cámara de Representantes cambiará sus 435 lugares.

En la cámara baja del Congreso, el partido Republicano está a cinco escaños de ganar la mayoría, y así quitársela a los demócratas desde que la ganaron en 2018.

Actualmente, en el Senado están empatados: 50 senadores para el partido Demócrata y 50 para los republicanos, y la vicepresidente Kamala Harris deshace el empate.

Cuatro demócratas se postularán en los estados que ganó Biden en 2020: Nevada, Georgia Nueva Hampshire y Arizona.

En Nevada contenderán por los Demócratas, el Gobernador Steve Sisolak que enfrentará a Joe Lombardo y la Senadora Catherine Cortez Masto contra el republicano Adam Laxalt.

Por otro lado, los republicanos buscarán la reelección en Florida y Wisconsin, y tendrán que defender tres lugares abiertos en Carolina del Norte, Pensilvania y Ohio.

En el caso de los gobernadores las no están fáciles pues del total, de los 50 estados, hay 27 gobernadores republicanos y 23 que responden al partido Demócrata. 34 de esos estados tendrán que elegir nuevo gobierno, lo que ocupará un rol central de cara a los próximos comicios de 2024.

Sin duda, entre los estados más importantes a disputarse en noviembre están New York donde se enfrentarán la gobernadora demócrata titular Kathy Hochul contra el representante de Estados Unidos Lee Zeldin.

Otro más será California y ahí el gobernador demócrata titular Gavin Newsom se postula para un segundo mandato frente a Brian Dahle del Partido Republicano.

En Texas los candidatos Greg Abbott, actual gobernador y representante del Partido Republicano y Beto O’Rourke, lideran las encuestas, pero en la boleta también aparecerán los nombres de Jacqueline Abernathy, candidata sin partido; Mark V. Goloby y Delilah Barrios, candidata del Partido Verde. Mientras que del partido Libertario está Mark Tippetts.

Finalmente, Florida será disputado por Ron DeSantis, 2020 del Partido Republicano y Charlie Crist del Partido Demócrata.

Así que cada vez más se confirma que estas elecciones intermedias de Estados Unidos servirán como termómetro de la sociedad, para evaluar la presidencia de Joe Biden, luego de años de pandemia de coronavirus, la suba de la inflación durante la guerra de Rusia en Ucrania, y debates sociales, como el fallo de la Corte Suprema que deja la legalidad del aborto en manos de cada estado. Estaremos atentos.