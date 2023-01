Biden, Trudeau y López Obrador en México discuten temas comunes

Este martes arrancan de manera formal en la Ciudad de México los trabajos de la Décima Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que participan el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como anfitrión. Como cada año los mandatarios discuten diversos temas de interés y en esta ocasión la agenda se centra en seis ejes: diversidad; equidad e inclusión; medioambiente y cambio climático; competitividad con el resto del mundo; migración y desarrollo; salud, y seguridad. Aunque se ha dicho que los diferendos en materia energética no se abordarán, seguramente este asunto sí estará sobre la mesa, pues es cuestión de tiempo para que Estados Unidos pase a la fase de las controversias que no sería nada bueno para las finanzas de nuestro país. Cabe recordar que la última cumbre de este tipo se celebró en noviembre de 2021 en Washington, y esta es la primera vez que Biden visita México como presidente de EU, mientras que para Trudeau es la segunda ocasión que viaja al país. No cabe duda que los asuntos que acapararán la atención serán la migración y la seguridad, sobre todo despúes de las medidas que anunció Estados Unidos hace unos días referentes al programa de visados humanitarios para migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua o Haití. Estaremos atentos.

RICARDO MONREAL PIDE AVANZAR EN ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR UNA MIGRACIÓN ORDENADA

Muy activo empezó la semana Ricardo Monreal quien destacó la presencia en nuestro país de los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y de Canadá, Justin Trudeu pues consideró que será una oportunidad para avanzar en los temas de migración, salud, seguridad, equidad e inclusión, diversidad, medio ambiente y cambio climático, y competitividad con el resto del mundo. Todos ellos son importantes, dijo, pero el relativo a la migración irregular ha sido el más mediático debido a sus implicaciones y, desgraciadamente, al uso electoral que se le imprime. En este sentido, Monreal Ávila describió la complejidad de este fenómeno y para darnos una idea basta mencionar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró en el año fiscal 2022 un récord de casi 2.4 millones de “encuentros fronterizos” (expulsiones y detenciones), lo que representa un aumento del 37 por ciento con respecto a 2021. Ante esto Monreal consideró que tanto el gobierno de México con el de Estados Unidos deben aterrizar sus coincidencias sobre la necesidad de diseñar estrategias integrales que incluyan a los países expulsores, de tránsito y receptores, en aras de lograr movilidad ordenada, segura y regular. Destacó que hace unos días, el presidente de Estados Unidos anunció nuevas medidas para enfrentar la migración. Señaló que promoverá vías adicionales —ordenadas y legales— de movilidad. “Así, cada mes su país podrá recibir temporalmente hasta 30,000 personas de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, que tengan un patrocinador elegible y pasen la verificación de sus antecedentes. Sin embargo, quienes no sean elegibles estarán sujetos a una expulsión acelerada a México”, explicó. Lo cierto es que coincidimos con Ricardo Monreal en que conforme se acerquen las elecciones en el vecino país el tema será utilizado con fines electorales pues recordemos que recientemente la Cámara Baja de Estados Unidos eligió como su presidente al congresista Kevin McCarthy, quien ha sostenido una postura antimigratoria. “A ello se suma que en ambas cámaras del Congreso estadounidense las posturas republicana y demócrata en torno a la migración se encuentran altamente polarizadas y serán un elemento político rumbo a las elecciones presidenciales de 2024”, dijo Ricardo Monreal.

PRI PIDE A CLAUDIA SHEINBAUM INVESTIGACIÓN A FONDO SOBRE ACCIDENTE DE LINEA 3 DEL METRO

Dice el dicho que a “río revuelto, ganancia de pesacadores” y en el caso de la dirigencia nacional del PRI que encabeza Alejandro Moreno esta aplica muy bien. Y es que este partido demandó al gobierno de la Ciudad de México la realización de una investigación a fondo por el choque de trenes de la Línea 3 del Metro, que provocó el fallecimiento de una joven y dejó un centenar de lesionados. El CEN del PRI indicó que cada vez es más frecuente que se tengan ese tipo de percances en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sin que se deslinden con claridad las responsabilidades al tiempo que señaló que la ineptitud del gobierno de la Ciudad de México es de niveles intolerables lo que demuestra dijo, que la capital tiene una prueba más de que Morena no sabe dar resultados.

IGNACIO MIER REITERA INTENCIONES DE SER CANDIDATO DE MORENA A LA GUBERNATURA DE PUEBLA

Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro inicia el año con la firme intención de cristalizar sus aspiraciones políticas rumbo a la gubernatura de Puebla pero eso sí aclaró que será dentro de los tiempos y términos que marca la ley y los que su propio partido establezca en su convocatoria, pero consideró que tiene la oportunidad de ser quien abandere a ese instituto político en la contienda del próximo año. Por cierto que Mier Velazco consideró que en Puebla se requiere garantizar seguridad, crear infraestructura urbana, generar participación social y ampliar la oferta educativa para atraer inversiones. En materia de inversión directa internacional, sostuvo que la última de ese tipo en Puebla fue con la llegada de la empresa automotriz Audi y ahora es necesario atraer más, pero para ello hay que crear las condiciones en diversos aspectos “sobre todo ahora que predomina la industria tecnológica, pero fundamental es la participación de todos los sectores”.

MARIO DELGADO ANUNCIA QUE HABRÁ ALIANZA DE MORENA CON EL PT Y EL VERDE EN EL EDOMEX

Con el tiempo encima, pues las precampañas están por arrancar en el Estado de México, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que esta semana anunciarán la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) para contender juntos por la gubernatura del Estado de México, con Delfina Gómez como abanderada pues las pláticas con estos partidos ya están muy avanzadas. Incluso el coordinador de la precampaña de la ex secretaria de Educación federal, Horacio Duarte, dijo que Nueva Alianza podría sumarse también. Estaremos atentos pues lo cierto es que aún falta ver si del lado opositor también se ponen de acuerdo.

HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA LLAMA A NO BAJAR LA GUARDIA POR AUMENTO EN CONTAGIOS DE COVID

Ante el incremento de casos por Covid-19 en todo el país que ya representa la “sexta ola de contagios” en México, el líder Moral del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda hizo una gran labor de difusión e información junto con el presidente estatal de este partido, Víctor Antonio Corrales Burgueño y a través de sus redes sociales platicaron con los internautas a quienes informó sobre el desarrollo de este virus, sus variantes y la importancia de los cuidados y la vacunación. Además, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y protegerse ya que este incremento de casos es consecuencia de la combinación de tres enfermedades como el virus sincitial respiratorio, la influenza y el propio Covid- 19. Importante esta labor informativa de Héctor Melsio Cuén pues basta recordar que en esta última semana se han reportado más de 30 mil contagios y 167 muertos por esta enfermedad. Por lo pronto, el sinaloenese aseguró que este año que inicia continuará con los esfuerzos para que se siga fortaleciendo el movimiento Que Siga López, ya que, aunque haya otras figuras de las que se habla como presidenciables, ya se ha tomado la decisión de respaldar al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.





ENRIQUE GALINDO ANUNCIA PRIMERA ETAPA DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA BRINDAR INTERNET GRATUITO A POTOSINOS

Muy buen trabajo está realizando el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos quien ya inició con los trabajos para que la ciudadanía de su municipio cuente con internet gratuito. El mandatario señaló que la primera etapa de la instalación de fibra óptica alcanzará 40 sitios del municipio. Se crearán puntos de acceso a internet en toda la Capital, la colonia Arboleda Tangamanga 2 del norte de la ciudad será la primera zona que contará con este beneficio. El Jefe del Gobierno de la Capital adelantó que en una segunda etapa se llegará a 240 puntos, y que antes de que finalice su gestión serán 600 los puntos de acceso gratuito a los que podrán disponer los potosinos. Enhorabuena.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA CONFÍA EN QUE NUEVA PRESIDENTA DE LA CORTE ACELERARÁ RESOLUCIÓN DE TEMAS PRIORITARIOS

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, aseguró que, con la elección de Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal deberá agilizar la resolución de temas coyunturales para el país. Y es que el senador por el PRD destacó la necesidad de que la Corte sea más ágil en sus determinaciones y en la resolución de varios de los temas que se encuentran pendientes, derivado de las acciones de inconstitucionalidad impulsadas por la oposición. Ya veremos, al tiempo.

KENIA LÓPEZ DEMANDA LIBERACIÓN DE ESTUDIANTES DETENIDOS EN NUEVO LEÓN

Senadoras de Morena y el PAN, demandaron al gobierno de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro, la excarcelación inmediata de Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), acusados de despojo con violencia, al oponerse a la construcción de un complejo habitacional en un espacio originalmente destinado al Parque Huentitán, en Guadalajara. Recordemos que el jueves pasado, un juez le impuso prisión preventiva oficiosa, después de citarlos a declarar por el caso. Las autoridades universitarias se declararon en “estado de emergencia” y convocaron a protestas para su liberación. Sobre el caso, la panista Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, afirmó que el encarcelamiento de Javier, Iván y José Alexis es un retroceso en los derechos humanos. "En Jalisco nuevamente se está viviendo un enfrentamiento entre el gobierno y la Universidad. Urge que eso cese. Por su parte, la morenista Margarita Valdez, anunció que presentará ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo en el que pedirá que el Senado exhorte al Congreso de Jalisco, para que, en el ámbito de sus atribuciones, revise la situación de hostigamiento que enfrenta la Universidad de Guadalajara.





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :Hectormunoz www.hectormunoz.com.mx