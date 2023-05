Biden vs Trump, ¿y los migrantes?

Por Juan Hernández





Mientras en Estados Unidos las campañas presidenciales para 2024 se perfilan para un segundo round entre Joe Biden y Donald Trump, el pequeño Mateo, originario de Honduras, acude a clases de secundaria después de cubrir un horario de 12 horas de trabajo en una planta en Carolina. Mateo es parte de los miles de niños migrantes que “sufren el sueño americano”, como lo dicen sus propios maestros de la escuela que ven, con tristeza e impotencia, cómo muchos de sus alumnos (sobre todo los migrantes) toman las clases como sonámbulos por trabajar de noche. Desde la perspectiva que se quiera ver, la migración de menores de edad es una problemática delicadísima que exige el mayor de los esfuerzos gubernamentales y legislativos. ¿Será que la vida política les dará una segunda oportunidad a Trump o a Biden para resarcir, a partir del 2024, el enorme daño que han provocado dos gestiones sin un atisbo de solidaridad para estos niños que abandonaron su país de origen?

Además de sufrir toda clase de peligros durante su camino rumbo a Estados Unidos, mucha de la niñez migrante trabaja en oficios muy duros y lo hacen de manera clandestina. Según un artículo de The New York Times titulado “Solos y explotados, niños migrantes desempeñan trabajos crueles en EE.UU.”, en todos los estados de la Unión Americana hay menores de edad que friegan platos hasta altas horas de la noche, lavan sábanas en lujosos hoteles, reparten alimentos de cadenas famosas de comida, cosechan café o construyen muros de piedra volcánica en casas residenciales. El Times asegura que, tan sólo en los últimos dos años, han entrado a Estados Unidos más de 250 mil niños no acompañados, los cuales representan una potencial mano de obra barata y, por si fuera poco, sin mayores restricciones. ¿Acaso esto no lo sabía el equipo de Biden? ¡Claro que sí! No obstante, su gobierno anunció únicamente investigaciones a empresas como Ben & Jerry´s, Fruit of the Loom, Ford, General Motors, J. Crew, Walmart, Whole Foods y Target.

¿Y qué podemos decir de Donald Trump? No olvidemos que en 2018, el entonces presidente de los Estados Unidos promovió la política de “tolerancia cero”, con la cual se procesaba a todo adulto indocumentado, mientras que a casi cuatro mil niños se les puso bajo custodia antes de ser repatriados. Estos menores fueron confinados en bodegas y jaulas metálicas, medidas que fueron calificadas a nivel mundial como crueles e inhumanas. Pero las “políticas sin corazón” de Trump, como protectores de los derechos humanos las señalaron, no pararon ahí. También aprobó la restricción denominada Título 42 con la que deportó a los migrantes indocumentados que representaran un “peligro de salud” por la pandemia de Covid-19. Y aunque recientemente Joe Biden exentó de esta política a los menores de edad, el daño colateral sigue siendo el mismo: más niños separados de sus padres.

Ahora bien, si nos enfocamos en lo que sucede con los niños migrantes en ambas fronteras de México, la situación es igual de complicada. Comencemos en el norte. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación estima que en 2022 fueron repatriados de Estados Unidos más de 24 mil menores de edad, de los cuales cinco mil fueron acompañados y 19 mil no acompañados. Por otro lado, en nuestra frontera sur la situación también es difícil. El número de niños procedentes de Centroamérica se ha incrementado, sobre todo por la violencia y el desastre económico que se vive en sus lugares de origen. La misma Secretaría de Gobernación reportó que en 2022 más de 70 mil menores de edad transitaron de manera irregular por nuestro territorio. ¿Y qué ha hecho México al respecto? Según el sentir de muchos migrantes centroamericanos, “los mexicanos sellaron su frontera de la misma forma que hicieron con ellos sus vecinos del norte”.

Mientras Donald Trump y Joe Biden preparan armas para lo que parece ser una segunda contienda presidencial entre ambos, en el Congreso de la Unión también iniciamos una campaña, pero en nuestro caso fue para mejorar la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes. En mi calidad de titular de la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (Conofam) tuve la oportunidad de participar en un foro junto a representantes de los distintos partidos políticos y especialistas en la materia para analizar las posibles acciones que aseguren una migración infantil segura y normalizada. En Guanajuato ésta es la instrucción del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional: procurar, por encima de cualquier cosa, la integridad de los niños migrantes.

Cada niña, niño y adolescente migrante tiene rostro, corazón y también el derecho a ser feliz. Todos provenimos de familias migrantes, y todos podemos con el alma, la pasión y el compromiso lograr que la utopía de una migración legal, segura y ordenada se convierta en realidad. ¿En sus campañas Trump usará insultos a los niños migrantes y Biden guardará silencio?





Y tú, ¿qué opinas?





Secretario del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato y presidente dela Conofam





Facebook @juanhernandez.org





@JuanHernadezS