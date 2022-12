Bienestar para las y los trabajadores y el pueblo de México 

El 1 de diciembre pasado, el presidente López Obrador anunció un nuevo incremento al salario mínimo general (SMG), el quinto en lo que va de la presente administración. Cabe recordar que en 2018 era alrededor de 88 pesos, pero en 2019 se elevó un 16.2 por ciento, alcanzando 102.63 pesos diarios. Un año después, el aumento fue del 20 por ciento, para llegar a los 123.22 pesos diarios.

Para 2021, ascendió un 15 por ciento (disminución derivada de la crisis económica, resultado de la pandemia), alcanzando los 141.20 pesos. El quinto incremento para 2023 es del 20 por ciento, por lo que pasará de los 172.87 pesos diarios en 2022 a 207.44 pesos diarios, lo que representa un aumento de 1,052 pesos al mes. En la frontera norte del país, pasará de 260.34 a 312.41 pesos diarios, que constituye un aumento de 1,584 pesos mensuales.

Tanto el sector obrero como el sector empresarial y el Gobierno de la República acordaron, de manera unánime, que el SMG sea de 6,223 pesos mensuales. Con ello, se recuperará el 90 por ciento del poder adquisitivo en relación con 2018. Además, México aumenta 31 posiciones a nivel internacional con respecto a 2020, para situarse en el lugar 50 de 135 países en este renglón, sin soslayar que el incremento beneficiará a 6.4 millones de trabajadoras y trabajadores del país.

De acuerdo con el Gobierno federal, la meta es que al final del sexenio se llegue a un aumento del 100 por ciento en términos reales en todo México. Recuérdese que en los últimos 40 años el poder de compra del SMG había disminuido entre un 70 y un 75 por ciento.

Los aumentos al SMG no se traducen en incrementos a la inflación en el país. En realidad, esta responde a factores exógenos, como la crisis económica derivada de la pandemia; la guerra en Ucrania, que repercute en el precio de los energéticos a nivel mundial, y el alza de las tasas de interés. Sin embargo, durante el periodo neoliberal, la tecnocracia gobernante afirmaba insistentemente lo contrario: que los aumentos al salario redundarían indefectiblemente en mayor inflación.

Desde luego, el aumento salarial no significa irresponsabilidad en el manejo de la inflación, todo lo contrario, el presidente López Obrador expresó que este debe ser cuidadoso, pero también señaló que la inflación no debe constituirse en pretexto para no incrementar el SMG.

El alza a esta percepción salarial es una acción muy importante, pero para que no se pierda y mantenga su valor en términos reales va acompañada de otras decisiones igual de relevantes. Una de ellas es el subsidio a la gasolina y al diésel, que se aplica por parte del Gobierno federal, para que ambos insumos no aumenten de precio. Este apoyo económico se dio a partir de la subida de los precios del petróleo a nivel internacional, por lo que no representa un costo extra para el pueblo de México. Queda demostrado también que los subsidios, igualmente denostados por el anterior régimen a nivel nacional e internacional, no generan inflación en el sector.

Otra de las acciones que acompañan al incremento al SMG es el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía, suscrito por el Gobierno de la República y diversas empresas y comerciantes de la iniciativa privada el 3 de octubre pasado, y vigente hasta el 28 de febrero de 2023, por el cual se reduce en un 8 por ciento el precio de 24 productos de la canasta básica, para que situarla en 1,039 pesos, en vez de en 1,129 pesos, a fin de enfrentar la inflación y el aumento de precios.

Asimismo, desde diciembre de 2018 se mantiene la política de contención al precio de la electricidad y el congelamiento de las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura y Caminos y Puentes Federales hasta el 28 de febrero de 2023.

El incremento al SMG y las otras acciones descritas son actos de justicia laboral y social para las y los trabajadores, sus familias y el pueblo de México.

