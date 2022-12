Biodiversidad: de lo local a lo global

Mario Duarte Villarello*





Del 5 al 17 de diciembre tiene lugar en Montreal, Canadá, la segunda parte de la decimoquinta Conferencia de las Partes (COP-15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). Entre los resultados esperados está el acuerdo sobre la implementación del Marco Global de Biodiversidad posterior a 2020, que es un plan estratégico internacional para guiar la política de protección y uso sostenible de la biodiversidad durante los próximos años.

Esos espacios los encabezan los gobiernos nacionales, pues el sistema multilateral está concebido por y para ellos. No obstante, como he escrito previamente en estas páginas, difícilmente se podrían alcanzar los resultados previstos sin la participación de los gobiernos locales o subnacionales (al menos en materia ambiental en general y de biodiversidad en particular). El rol que juegan las grandes megalópolis, como la Ciudad de México, en biodiversidad es mucho más preponderante de lo que suele reconocerse.

Si bien es obvio que en un espacio urbano la flora y la fauna están limitadas a lo que se conoce como “biodiversidad urbana”, el punto no es qué tan sana es ésta (que de suyo es importantísimo que lo sea), sino el impacto que los centros urbanos tienen sobre la biodiversidad en términos de la demanda que tienen sobre ella y su consumo, así como la presión que ejercen por el crecimiento y expansión de la mancha urbana. Por ello es tan importante el cambio de paradigma de la infraestructura gris a la infraestructura verde, que definida por la Comisión Europea, es “una red de espacios y elementos que mejoran la resiliencia ante impactos como el cambio climático, contribuyen a la conservación de la biodiversidad y benefician a las poblaciones humanas mediante el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas.” La Ciudad de México, por ejemplo, tiene su Programa Especial de Infraestructura Verde, mientras que otras ciudades, como Bogotá o São Paulo, tienen contribuciones interesantes y aunque difieren en algunos aspectos, tienen en común que priorizan las consideraciones de biodiversidad en su planeación.

La contribución de los gobiernos locales a lo que se discute en la COP-15 debería ser mayor, pues si bien hay espacios para su participación, sigue siendo limitada y aún poco valorada por los gobiernos nacionales, aunque resulta una grata sorpresa que el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) está encabezando una agenda para gobiernos locales en los márgenes de la COP. Lo ideal, en todo caso, sería que dejaran de estar precisamente en espacios paralelos y lo estuvieran en los principales.

En 2020 se publicó la “Declaración de Edimburgo”, mediante la cual los gobiernos subnacionales piden a las Partes del CDB a detener la pérdida de biodiversidad, pero también acuerdan realizar acciones específicas a su alcance; es decir, asumen su responsabilidad al tiempo que piden mayor compromiso de los gobiernos nacionales.

Es importante entender que la biodiversidad es un tema que va de lo local a lo global. Los gobiernos nacionales no pueden soslayar la estratégica capacidad de decisión in situ que tienen los gobiernos locales y por ello es urgente que se les abran esos espacios.

* Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, experto en política ambiental internacional y profesor de la Facultad de Estudios Globales, @MarDuVill, mdv@inbox.com