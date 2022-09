Breve guía para un perfil de Tinder exitoso

Soy un hombre felizmente casado, lo digo orgullosamente con los claroscuros del matrimonio y la ilusión de los años que nos faltan. Mi tiempo fue una época de flores y canciones, miradas esquivas y salidas confusas donde el romance se componía sobre todo de lenguaje no verbal. Seguramente muchos de mis lectores han vivido lo mismo y no entienden cómo las nuevas generaciones usan Tinder y sus derivados para encontrar pareja. Quizá usted, en cambio, es usuario activo de dichas plataformas y aún no ha dado con su media naranja, pera, manzana o lo que guste.

Luego de sendas charlas con usuarios de dichas plataformas—de escuchar historias divertidísimas—y motivado por un reto muy popular llamado “Es un diez pero…” donde usuarios y especialmente usuarias cuentan sus experiencias previniendo a la audiencia de los seres míticos que rondan por tales sitios; he decidido darles un empujoncito para que el drama del amor se lleve a cabo con menos fracasos “épicos”—como dicen los “chavos”—y no sea usted víctima de una de esas cuentas que se dedican a exponer los perfiles funestos de Tinder ante sus miles de seguidores.

En primer lugar, recuerde que su fotografía es importante. Una imagen dice más que mil palabras y si usted aparece con su mejor amiga o amigo puede que el match confundido no le pertenezca. Una cerveza en la mano no lo hace ver divertido y amigable si usted ya no está en sus veinte, y diez imágenes donde pone la misma cara y pose no informan más sobre belleza que una sola, pero sí sobre su salud mental. Trate de presentar imágenes naturales y variadas sin abusar de los filtros, porque si no lo reconocen en la cita es probable que llamen a la policía.

Recuerde que en el pedir está el dar. Los perfiles donde la descripción de lo que se busca es más larga que lo que se ofrece, resultan tristes y algo patéticos, sobre todo si usted no ofrece lo mismo que exige. ¿Quiere estudios universitarios?, seguramente usted los tiene, ¿es así?, ¿busca un espécimen fino, delicado y bello según los criterios hegemónicos? Debo decirle que es una persona muy superficial, pero espero que además sea bello. ¿Pide una conversación profunda y divertida?, daré por hecho que no se la pasará hablando de su madre, su puntaje en Minecraft o presentando teorías sobre las series del momento. Procure preguntarse si está en condiciones de exigir.

Lo he dicho un centenar de veces, pero según lo indican las denuncias por ciberacoso, parece que es preciso repetirlo hasta el cansancio. Procure, es más, asegúrese de no enviar fotos de sus genitales o su cuerpo desnudo si no se lo han solicitado. Tampoco comparta las fotografías que le han confiado si está conociendo a alguien. Lamentamos comunicárselo, pero está incurriendo en un delito, no es atractivo ni interesante y las consecuencias de sus actos están reguladas por la legislación mexicana y en muchos países más. Piénselo dos veces, sobre todo si lo que necesita es aprobación para superar algún complejo, en cuyo caso es preferible visitar el espacio terapéutico que Tinder.

Sea amable y respetuoso, pero también honesto y directo sobre lo que busca. Sabemos que su mami le ha hecho creer que es tan bello que haría cambiar la opinión de cualquiera sobre el amor, pero el piso es duro y la caída dolorosa. Así que, si le han informado no pretender algo serio con usted, siga adelante y no insista, puesto que esto también es acoso y su corazón necio podría meterlo en un problema muy serio. Recuerde que pagar la cena o llevar algún presente no garantiza que inicie una relación, las personas no están a la venta. Ya encontrará a alguien, pero trate de respetar la libertad del otro al dar o retirar su consentimiento. Le aseguramos que siguiendo estas recomendaciones disfrutará al máximo de su experiencia sin incurrir en ciberdelitos.