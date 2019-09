Brexit: ¿Parlamento en caos?

Por: Santiago Crehueras

En el Reino Unido se viven tiempos políticos complicados. El famoso Brexit, que implica la salida de la Unión Europea ha detonado, una vez más, inestabilidad en ese país.

Considerando los antecedentes el referéndum llevado a cabo el 23 de junio de 2016 en el que más de la mitad de los votantes apoyaron dejar la Unión Europea no se ha podido materializar y les ha costado a muchos primeros ministros del Reino Unido su puesto. Asimismo, cabe resaltar que lo anterior no sucede de manera inmediata, sino que conlleva un proceso. Se supone que éste concluiría el 29 de marzo de 2019 y al no haber alcanzado un acuerdo fue necesario extenderlo al 31 de octubre del 2019; la serie de desacuerdos en el Parlamento respecto a este tema ha desatado un caos que difícilmente llegará a buen puerto.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha perdido la mayoría en el Parlamento en estos días tras la deserción del diputado conservador Phillip Lee. Actualmente, el primer ministro se ha quedado con 319 legisladores y a la oposición con 320. De igual forma, el 3 de septiembre se realiza una votación en la Cámara de los Comunes donde la mayoría de los parlamentarios decidió llevar a cabo los trámites para impedir la salida brusca de la Unión Europea el próximo 31 de octubre de 2019, extendiendo la fecha hasta el 31 de enero de 2020. El texto será votado por segunda vez en la Cámara de los Comunes y el jueves por la Cámara de los Lores. Asimismo, el Primer Ministro ha planteado la posibilidad de cerrar el parlamento hasta el próximo 14 de octubre en el que se tiene contemplado que la Reina de ese país otorgue un discurso. Esto ha generado un descontento en el parlamento en el que es probable que el primer ministro se quede fuera de su puesto.

Británicos y europeos temen la salida repentina del bloque, ya que complicaría el acceso a alimentos frescos, medicinas y productos de importación de primera necesidad. Por otro lado, se estima una pérdida millonaria en exportaciones que se dejarían de recibir. El tiempo es corto, ya que los legisladores tienen poco tiempo dado que Boris Johnson decidió suspender las labores parlamentarias la próxima semana y hasta el 14 de octubre.

Con 327 votos a favor y 299 en contra, la Cámara de los Comunes del Parlamento británico decidió aprobar una ley que impide la posibilidad de una salida sin acuerdo en octubre. Aunque esto debe aprobarse también por la Cámara de los Lores, el día de hoy.

El Reino Unido ha llamado la atención de la opinión pública a nivel internacional dado que no solo es una de las economías más importantes del planeta, sino que constituye un eslabón importante dentro de la Unión Europea. Asimismo, ha sido la primera economía en tomar la iniciativa de salir del bloque de la Unión Europea, con todas las consecuencias que esto implica. Sin embargo, no es claro si esto sucederá en octubre o en enero de 2020 o nunca.

Tenemos que seguir de cerca durante esta semana lo que sucede hoy y en los próximos días porque es crucial para el futuro del Reino Unido y para el de la Unión Europea. La segunda votación en la Cámara de los Comunes y en la Cámara Alta, además de los acuerdos que se tomen con el primer ministro Boris Johnson definirán si el parlamento permanece en el caos o si regresan a sus actividades normales.