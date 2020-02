Brexit: un divorcio político-económico

Antecedentes

El Reino Unido (RU) cubre: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, y por excelencia ha sido una gran potencia a nivel mundial en términos económicos, políticos y militares. La isla irlandesa se dividió en dos en el año de 1921 cuando la República de Irlanda (RI) se independizó y cuando seis condados continuaron siendo parte del territorio británico denominándose Irlanda del Norte (IN). Sin embargo, esta separación geográfica, motivó una separación social y política dado que había quienes buscaban que toda la isla fue una república y otro que luchaban por seguir siendo parte de una monarquía. Vino la Segunda Guerra Mundial (SGM) y al finalizar, comenzó una guerra fría dando como resultado un mundo dividido con el gran reto de continuar frente a una Europa en ruinas. Para 1948 Estados Unidos decidió apoyar económicamente para ayudar a que Europa se reconstruyera. De esto surgió el Plan Marshall y como resultado se logró tener una Europa más fuerte y con diferentes matices pues justo por la guerra fría, seguía dividida.

No obstante, la reconstrucción bastó para que varios líderes europeos consideraran la necesidad de crear una alianza europea llamada Comunidad Europea del Carbón y el Acero en 1951, la cual se transformaría seis años después en Comunidad Económica Europea (CEE). RU quiso ingresar a este grupo de cooperación multilateral, pero en dos ocasiones el entonces presidente francés Charles de Gaulle vetó su ingreso. Por lo que fue hasta el año de 1973 que logró ser parte de este grupo selecto que buscaba ser más que una agrupación geopolítica, un bloque comercial. Dos años más tarde se realizó un referéndum para conocer la opinión de la sociedad británica que estaba acostumbrada a su patriotismo y a su histórica monarquía. El resultado fue que más del 65% votaron por el “sí” para continuar dentro de esta Comunidad. Con el tiempo, la CEE siguió consolidándose con la adhesión de nuevos miembros y con una agenda europea más consolidada. A través del tiempo, la CEE aumentó de miembros ante el fin de la guerra fría. Por lo que para los 90, la CEE se transformaría en Unión Europea (UE).

Al interior de la isla irlandesa se vivía un conflicto armado de carácter étnico-religioso. En 1998 se llegó a un Acuerdo de Paz entre ambas naciones el cual llevó a la eliminación de la frontera.

Para el año 2002, el mercado común avanzaba con una moneda única llamada euro donde el RU no quiso formar parte, siendo totalmente independiente en cuanto al manejo de sus divisas y de sus políticas monetarias y bancarias ya que tampoco quisó ser parte de la unión bancaria. Es decir, de un lado de la isla irlandesa se usaría el euro y al norte, la libra esterlina. En el año 2013 el entonces Primer Ministro británico David Cameron hizo la promesa del referéndum en el RU para lograr su reelección por lo que, tres años después, cumpliría dicha promesa y la gran sorpresa se la llevó él cuando ganó el “no”. Esto lo debilitó políticamente y cuando entró su sucesora Theresa May, no pasaría mucho tiempo para que ella solicitara la activación del Artículo 50 del Tratado de la UE para iniciar el proceso de salida.





Divorcio

Después de tantas prórrogas, finalmente se dio el divorcio entre el RU y la UE. Ahora lo que viene es un periodo de transición de 11 meses para ir haciendo ajustes y que este divorcio no tenga más costos de los que ya de por sí ha tenido.





México ya tiene su postura oficial pero no es conveniente agotar los recursos ahorita ya que están en la fila de espera: Israel para modernizar el tratado comercial bilateral, Corea del Sur para iniciar negociaciones, entre otros. Sin embargo, RU es y seguirá siendo estratégico para nuestro país ya que actualmente 1,800 empresas británicas tienen operaciones aquí. RU es la tercera fuente de turistas extranjeros, es el segundo destino para estudiantes mexicanos en el exterior, y representa el 9% de la inversión extranjera directa proviene de dicho país. Hay nuevas oportunidades para ambos países en los sectores financiero, agroalimentario, entre otros. Por lo que la relación bilateral seguirá siendo ambiciosa, fuerte y colaborativa.





Consideraciones finales

El Brexit es el divorcio político-económico más caro de la historia. Los costos para RU que veo son:

Política interior en materia de migración endurecida.

Quedan puertas abiertas y con incertidumbre para Escocia (buscará su independencia) e Irlanda del Norte (hay un quiebre aún con la frontera).

Política exterior intra-Europa: deja un liderazgo dentro la UE y algunos vacíos que serán aprovechados por Francia y Alemania.

Política exterior fuera Europa: posibles implicaciones en su rol unilateral dentro del Consejo de Seguridad de la ONU.

Aspectos comerciales inconclusos con la UE y con el resto del mundo.

Reconfiguración en su rol como potencia, pero ahora con su ideología nacionalista.





Coordinadora de la Lic. Negocios Globales

Universidad Iberoamericana

Twitter: @Aribel007