Bucles de la fatalidad

1.- El gesto de burla, prepotencia y desdén que esgrimen en la célebre foto de Villa sentado en la silla presidencial con Zapata a su izquierda, revolotea pertinaz y recurrente en la mente con toda la frecuencia con que los señores Batres y Monreal declaran o se retratan perdonavidas en talante de fundadores de la Nación. Eso sin contar al próximo secretario de Relaciones que con unos leves espejuelos oscuros a medias que estila, tanto evoca al característico personaje –Spectre, quizás- que hace de malo en las películas de James Bond. Cosas de la asociación de ideas y de improntas que la memoria gráfica almacena y trae de vuelta en automático del inconsciente al subconsciente.

2.- La foto del Centauro y el Caudillo que coliga a los líderes parlamentarios refuerza su tenor con otra foto de los adalides revolucionarios, le mismo día, sentados a la mesa en el comedor del Palacio Nacional con el Presidente provisional Eulalio Gutiérrez que los invitó a comer. Viene al caso por un signo particular de los tiempos: ahora que parece que no pasa nada después del gemir de la tierra el pasado julio, la nota que acapara los titulares es el acalorado y trascendente debate sobre ofrecerles o no comida a los patricios senadores ahora que han sido azotados por el fakirato de la austeridad. Los más burdos y procaces recursos de la demagogia, sin embargo, tienen una connotación más relevante.

3.- La postura del partido en, por y para el poder que enarbola un afanoso líder de la CNTE de Oaxaca que, ignoroso a sabiendas, organiza una autotoma de su propia autotribuna en la Cámara de Diputados para renegar y maldecir la evaluación docente con una vehemencia patética, y con faltas de ortografía hasta en la huella digital, es seguida de una joya de otro líder ahí, el señor Delgado, que dice que no quedará ni una coma de la Reforma Educativa. Y otro páter patris, ahogado en los deliquios del pavoneo dice por ahí que la evaluación magisterial atenta contra la unidad nacional.

4.- La cortedad no para ahí. El próximo fundador de las Comunicaciones desprecia la seriedad del Colegio de Ingenieros Civiles que en un estudio a fondo sobre no solo la viabilidad, la urgencia y la atingente oportunidad del Nuevo Aeropuerto, elaborado y documentado con todos los elementos de que se dispone, las evidencias, los análisis más cuidadosos que llevan 25 años de perfeccionarse y depurarse, sino sobre el absurdo y la terquedad de habilitar pistas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía –ojo, que no es modernizar el aeropuerto de ahí-. Dice Jiménez Espriú que al trabajo del Colegio de Ingenieros le falta información (que él sí tiene, desde luego).

5.- Precedido lo anterior por una idea del amado líder máximo, que la primera vez pareció ocurrencia demagógica de campaña, y que la insistencia ha convertido ya en apotegma, de que en su gobierno el Ejército “ya no reprimirá al pueblo”, en lo que es una ofensa justo a ese pueblo en la persona de sus soldados y marinos que son su esencia y su entraña, y que conforman las Heroicas Fuerzas Armadas de México, son perlas que confirman una ignorancia transoceánica y piramidal en quien cimentará, dirigirá, operará y coronará la creación de la República, justo en vísperas de la Fiesta de la Independencia; quien encarna la identidad nacional, y cofundadores que le acompañan. Vámonos preparando.

camilo@kawage.com