¡Buen éxito, señor presidente!

A Jorge Medina Viedas En dodecasílabo Alejandrino

1.- La prueba a que se han sometido las cuerdas de hierro del majestuoso puente tirante que es nuestro México en los últimos noventa días tiene pocos precedentes. Parece que el Presidente de la República ha querido ejercer todo el inmenso poder de que fue investido para tensarlas al extremo y medir así su resistencia antes de asumir formalmente el poder, pues de otro modo no se entiende esa suerte de provocación no sólo al andamiaje político –al que ha desafiado con tosquedad inédita desde hace 25 años-, sino al propio teorema de Pitágoras, qué decir de las del sentido común.

Si ningún titular electo había ejercido el poder antes de su protesta formal, éste Presidente no sólo ha fungido absoluto, sino que en ese lapso se construyó un estéril e innecesario cataclismo él solo.

2.- En el afán de disipar la menor incertidumbre, y que no quede duda de su escrúpulo de quitar de en medio todo lo que no ostente su personalísima impronta, ha desbaratado el complejísimo mosaico de una ingeniería financiera forjada en décadas, a altísimos costos de rigor, disciplina y mesura, para quebrar al país en tres meses y cumplir su afirmación de que recibe un país en ruinas –que no estaba así el 1 de julio-: la Bolsa arañaba 50 mil puntos; la inflación a la baja, la divisa abajo de 18 pesos; las reservas internacionales al alza y el empleo en su nivel más alto en 50 años pero, más que nada, una confianza y una expectativa de avance como no se había visto en un siglo.

3.- De la Sesión Solemne de Congreso General en que ha asumido el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos merece subrayarse que se llevó a cabo sin golpes, majaderías ni las lindezas a que la turba de sus idólatras nos tiene acostumbrados, y que aún se comportan como si pelearan en la calle por un poder que ya la sociedad les confirió.

4.- Significativo también, que el mensaje inaugural se haya pronunciado ahí mismo, y en presencia de su antecesor. La diferencia del día anterior, en que se esperaba que cumpliera no solo sus incontables y difíciles promesas de campaña sino, sobre todo y lo más importante, su función de jefe del Estado, de Presidente de todos los mexicanos, a este día, es que ya no se espera: se le exige conducirse con el respeto y la majestad que demanda el pedestal de la investidura que tantas décadas le ha tomado alcanzar, y que nadie discute. Como tampoco nadie le escamoteará el acompañamiento y respaldo que requiere en su desempeño. La realidad se encargará, si no es derogada como todo lo demás, de bajarle unos peldaños e su terquedad y hacerlo entrar en razón. Ya no vive en la quimera de ser Presidente: debe acostumbrarse a que lo es de pleno derecho.

5.- Aparte. La madrugada del jueves 29 dejó de existir Jorge Medina Viedas, un intelectual de la cátedra universitaria, de la comunicación social, y un profesional del servicio público. Profesor de la nobleza de espíritu y de la amistad, su paso se ha sentido en el plano de la Educación Pública nacional, más allá del ámbito de su Sinaloa entrañable. La cercana simpatía para Vanessa, su mamá y sus hermanos, y un emocionado homenaje a la memoria del Doctor Político.

