Incluso en la época del presidente Donald Trump, el progreso es posible. Los avances y consensos en la educación y la salud significan buenas noticias de política, bueno, al menos en Estados Unidos, afirma el columnista de The New York Times David Leonhardt en su artículo del domingo 03 de junio. Trump en cada 280 caracteres de Twitter separa familias inmigrantes, obstruye la justicia y perjudica los intereses norteamericanos en el exterior. ¿Qué hacer ante un tirano de la comunicación?, ¿qué hacen los demócratas y republicanos para sacar adelante a EU?, la respuesta es sencilla; en muchas ciudades y estados, las personas no solo están tratando de minimizar el daño de Trump, están usando activamente la política para mejorar vidas; pero mejor vamos por partes:

México. En los últimos años en nuestro país se ha acusado de corrupción a 47 gobernadores, de los cuales, 22 se han investigado y sólo siete están detenidos. En Estados Unidos, en el mismo periodo han sido acusados nueve; los mismos que se encuentran tras las rejas (IMCO). La diferencia de acusar a detener se llama impunidad. Ya lo dice el profesor Armand Mattelart “todos somos iguales ante la ley, pero no ante el mercado”.

Buenas noticias en EU. El anuncio del cobro de aranceles por el comercio de acero oscureció dos grandes noticias que muestran las formas en que el sistema político norteamericano está respondiendo para mejorar la calidad de vida de las nuevas y viejas generaciones. Veamos, pero nuevamente mejor vamos por partes:

Prejardín universal. En Chicago viven más de dos millones 700 mil personas, población equivalente al estado de Guanajuato o un poco más que en Nuevo León. Los políticos anunciaron que para el año 2021, los niños de cuatro años podrán ir a la escuela en un modelo de tiempo completo. La investigación realizada por Elizabeth Cascio de Dartmouth corroboró que el preescolar universal, ayuda particularmente a los niños pobres. Lo mejor de todo es que Chicago se ajusta a un patrón nacional y bipartidista.

Salud universal. La otra buena noticia se originó en Virginia, en convertirse en el estado 33 en expandir el Obamacare, lo cual significa dar acceso a más norteamericanos a cuidados de salud asequibles mejorando la calidad de los mismos y regulando la industria de los seguros médicos y reduciendo así el gasto en cuidados de la salud. El movimiento es una gran victoria para la resistencia a Trump afirma el David Leonhardt, ganador del Premio Pulitzer Prize en 2011. En las elecciones de Virginia del año pasado, los demócratas obtuvieron más votos y generaron en los republicanos un temor a no apoyar una política popular.

Chicago y Virginia. Muestran la estrategia correcta para usar el gobierno para bien en este momento. En algunas áreas, como la educación, los demócratas y los republicanos pueden ignorar a Trump y trabajar juntos para progresar. En otras áreas, los demócratas necesitan tomar una línea más dura. Si los republicanos mantienen el Congreso, por ejemplo, es probable que intenten quitar el seguro de salud a millones de estadounidenses. En nuestro país se prevé que el timón presidencial gire hacia atrás ante las presiones de los paros nacionales del magisterio, como el de ayer. México destina 5.9% del PIB al sector salud, mientras que EU, 16%. El mejor sistema del mundo es el de Reino Unido donde se aporta 9% del PIB. En fin, incluso en la época de Trump y de la llegada de los tiranos, las políticas pueden y podrán seguir comunicando buenas noticias. El progreso es posible.

*Académico de la FCPyS-UNAM, IPN, UIA y consultor político @gersonmecalco