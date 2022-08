El 19 de agosto hubo una colisión muy aparatosa en Buenavista. Indebidamente, una camioneta particular circulaba en el carril del Metrobús y no pudo esquivar un autobús que se encontraba detenido en el carril. En la maniobra, la camioneta quedó destruida y alcanzó a impactar en otros vehículos. Este incidente no se puede atribuir a la infraestructura: fue una mala conducta la causante.

Sin embargo, cuando buscamos mejorar la seguridad vial no podemos centrar las culpas en una sola persona, hay elementos que deben cambiar para que los incidentes viales no se repitan. En este caso, la impunidad es la causa de fondo. Por fortuna no hubo heridos graves, pero sí los ha habido en otros casos. Cualquiera puede circular en el carril del Metrobús y raramente habrá sanciones.

Quien suela circular por Cafetales, donde se encuentra la línea 5 de Metrobús, podrá comprobar que con regularidad los vehículos de la Secretaría de Marina utilizan el carril exclusivo y dan vueltas prohibidas. No tendrían por qué hacerlo, salvo en operativos muy especiales. Esta anarquía es un problema de la ciudad, pero si sumamos a un mal diseño en Buenavista, tenemos una mezcla más riesgosa.

Hace dos años, autoridades de la Secretaría de Movilidad anunciaron con bombo y platillo la mejora del paso peatonal para entrar a la Estación Buenavista del Tren Suburbano. Fue lo único que mejoraron. En la estadística de incidentes de tránsito que publica el Gobierno de la Ciudad se mantiene el Eje 1 Norte como uno de los más peligrosos de la ciudad y se reportan múltiples percances en el entorno de Buenavista.

Un abordaje incompleto de la infraestructura más la ausencia de sanciones es una bomba de tiempo. Rastreando publicaciones anteriores del Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, di con una de 2010: “Claramente hay un problema de diseño en la estación Buenavista del #metrobus si un día hay un accidente, va a ser muy feo”. El del otro día fue muy feo, por fortuna no hubo muertos y obedece a la tolerancia de la Policía de Tránsito. Sin embargo, Buenavista sigue siendo una intersección peligrosa, y la ciudad también.

La terminal del Suburbano es un edificio catalogado, que responde a un periodo esplendoroso de la arquitectura mexicana, el modernismo. Cuenta con una gran plaza, en su mayor parte enrejada. Ahora quedó flanqueado por cuatro estaciones del Metrobús, y miles de usuarios provenientes de esos servicios más el tren suburbano y la línea B del metro. Debería ser un lugar muy seguro, para lo cual es fundamental que cambie significativamente el entorno, por entorno me refiero no a unos cuantos metros de la estación sino por lo menos un kilómetro a la redonda.

No podemos seguir con la mediocridad de presumir como una gran solución algo que sólo respondió a una problemática específica, un solo punto de cruce peatonal, sino dar un enfoque sistémico: abordar los principales cruces de la zona, Eje 1 Norte e Insurgentes, y volver agradable todo el entorno. Es más fácil presumir acciones incompletas que lograr soluciones integrales.