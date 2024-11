Buenos deseos para la actriz Silvia Pinal

¡Beatlexicano!

Además de sus memorables shows, el músico Paul McCartney dejó varias frases con las que hizo vibrar a la CDMX:

¿Qué onda, chilangos?’, 'México, uff, muchas gracias, está padre estar aquí de nuevo, ¡padrísimo!', ‘esta es la primera rola que grabamos The Beatles en un lugar llamado Liverpool' (in spite of all the danger); ‘esta rola se la dedico a mi carnal George’, ‘son a toda madre’, --y cerró con-- ‘chingón’, ‘hasta la vista’, ‘¡ai nos vidrios..!’

¡Wow!, ¡y toda esta fraseología viniendo de un ex Beatle…!!! ¡Que vuelva pronto para enseñarle más palabritas chilangas!

Usos y costumbres

Se volvió viral en las redes sociales que, al llegar al salón donde se desarrolló la cumbre y la presidenta Claudia Sheinbaum propuso establecer un fondo al que se destine 1% del gasto militar de nuestros países, equivalente a unos 24 mil millones de dólares al año, el presidente francés, Emmanuel Macron se acercó a saludarla, dándole un caluroso saludo de mano y luego, un beso en la misma mano.

No cabe duda que, lo cortés no quita los misiles enviados a Israel…

Tranquilou

Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, fue coronada Miss Universo el sábado por la noche, en la 73ra edición del certamen. Esta es la primera vez que una representante de Dinamarca gana la corona.

“¡Es una Barbie humana!‘’, exclamaron.

Sólo le falta su Ken…, pero no Ken Salazar.. (no se vaya a apuntar el entrometidou caballerou...)

¡Ya falta menos!

La ex canciller alemana, Angela Merkel, cuenta en su libro "Libertad: Memorias 1954-2021", (que se publicará en más de 30 países el 26 de este mes, y una semana después lo presentará en Washington, acompañada del expresidente Obama), que pidió consejo al Papa Francisco para tratar con Donald Trump cuando fue elegido presidente de EU por primera vez, con la esperanza de que no abandonara los Acuerdos Climáticos de París.

El Papa comprendió y aconsejó a la política: “Dobla, dobla, dobla, pero asegúrate de que no se rompa…”, lo que ella aplicó infructuosamente con el denominado ‘El Peluquín de Oro’’…

Pues ¡el mundo entero! habrá de seguir el mismo consejo para poder lidiar con él, tomándolo claro, con las reservas del caso…

¡Shhht!

El excandidato presidencial, Gabriel Quadri, que quería desaparecer 3 estados de la República mexicana, acosó a la edecán cuando un debate presidencial de hace 2 sexenios, y estuvo en contra de los programas sociales, es ahora criticado luego de que se le viera en estos días, registrándose para recibir la Pensión de Adultos Mayores del Bienestar 2024…

Él sí que aplica aquello de que ‘’del dátil, hasta la palma’’, aunque ésta sea morena…., pues si ¡su pensión no se toca!

Ya cayó

Marylin Cote durante años recetó medicamentos psiquiátricos controlados. Se hacía pasar por psiquiatra y psicóloga clínica (siendo abogada), desde su consultorio en Torres Médicas, en Puebla. Finalmente fue detenida este jueves por la Fiscalía de Puebla, por el presunto delito de usurpación de profesión..





Al igual que a sus colegas del PJ, le cayó la voladora’...