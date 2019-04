TRES CLASES HAY DE IGNORANCIA: NO SABER LO QUE DEBIERA SABERSE, SABER MAL LO QUE SE SABE, Y SABER LO QUE NO DEBIERA SABERSE.

François de La Rochefoucauld





Los doce aspirantes para ocupar el cargo de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fueron validados por la Comisión de Energía del Senado de la República, pese a haber demostrado en dos ocasiones no cubrir los perfiles adecuados para el cargo.

Legisladores opositores a Morena, declararon que el proceso fue una “simulación” y una “burla” por parte del presidente de la República; sin embargo, la mayoría que conforman los senadores de Morena en la comisión de Energía permitió que las polémicas ternas fueran avaladas.

Todos fuimos testigos de la falta de conocimiento e incapacidad por parte de los candidatos, además de los reclamos de a quienes los entrevistaron por la rudeza de sus cuestionamientos e incluso uno de ellos, Edmundo Sánchez Aguilar, se negó a contestar preguntas.

El senador panista Julen Rementería, señaló en nombre de su bancada, que interpondrán un amparo que revierta ese “método engañoso de elección”, pues se ha violado el proceso para elegir a los integrantes de la CRE, y manifestó la falta de respeto hacia el Senado respecto a la nominación de los mismos aspirantes que ya habían sido rechazados.

Algunos ejemplos de las ocurrencias manifestadas: Norma Leticia Campos declaró “A fuerza tenemos que apropiarnos de la naturaleza, transformar la naturaleza, incluso destruir a la naturaleza para satisfacer necesidades básicas...” Jorge Amaya, aun con acordeón en la mano dijo “De la ley eléctrica, ¿cuáles son sus principales funciones? También debe estar por ahí... Pues no viene, pero yo creo que sus principales funciones son definitivamente... Pues, distribuir la energía...” Aníbal Ostos, senador de Morena manifesto su desacuerdo con los entevistadores “Yo sí observo que hay saña”, acusó. Tocó el turno a Paola López quien refirió a Xochitl Galvez “De lo que tanto le gusta a la senadora Xóchitl y exhibir a la gente”, Galvez reaccionó “Jamás busqué exhibir, se exhibieron solos“… Déjeme terminar, senadora, ahí es donde se muestra la educación” Calientes los ánimos y llegó el momento para Norma Campos “Lo que no acepto es que usted se haya presentado con orejas de burro para todos (...) Usted no llegó por votos, usted llegó por dedazo”. Edmundo Sánchez prefirió irse, optó por abandonar el lugar “No tengo que añadir a lo que ya expuse en la sesión previa. No me gusta perder el tiempo...”.y ya afuera dijo “Se ha cuestionado mucho el perfil de los candidatos, yo no soy quién para defender el perfil de los candidatos, pero no hay ni a cuál irle, no sé quién es más burro, si los perfiles o los senadores...”.

El senador Samuel García de Movimiento Ciudadano, manifestó su molestia hacia Andrés Manuel López Obrador quien dijo, se vuelve a burlar del Senado al proponer la misma terna; por lo anterior, señaló que se presentará una iniciativa para evitar que el presidente vuelva a presentar a los mismos candidatos.

Pues bien, pese a todo lo anterior, fue electa una terna de candidatos aunque hemos de confesar que el ganador será nombrado prácticamente por dedazo… Más de los mismo…

Pasemos pues a otro tema de mucho mayor satisfacción, el pasado martes tuve la honrosa oportunidad de visitar las oficinas de esta casa editorial a la que tanto debo… día de recuerdos y añoranzas al regresar a OEM en donde mi padre vivió tantos éxitos y satisfacciones, además de haber sido mi primer centro de trabajo hace alrededor de 38 años… Gracias a Don Mario Vázquez Raña, las puertas de la Organización Editorial Mexicana han estado siempre abiertas a la familia Mora, hoy sus predecesores nos honran con su amistad. Gracias a doña Paquita Ramos de Vázquez y Francisco Torres Vázquez por la invitación; mi eterna gratitud para Don Mario q desde el cielo en compañía de mi padre Antonio Mora Hurtado, estuvieron ahí conmigo; Gracias a la vida -una Gran Tipa-, por estos veinte años colaborando en el Sol de México domingo a domingo, expresando ideas, pensamientos y sentimientos... Gracias Alejandro Jiménez por tus atenciones. Sentimientos encontrados y mucha emoción!

