Busan, el centro de la revolución hacia el futuro

Por: Jeong-In Shu

Mexicanas y mexicanos aficionados al cine de Corea habrán visto Train to Busan - una película de zombies al estilo coreano. La urbe en la que se desarrolla la película, la segunda más importante de Corea, es ahora el centro de la revolución hacia el futuro: la Exposición Universal 2030.

La Ciudad Metropolitana de Busan postuló su candidatura para albergar este gran evento mundial en 2030. Es la próxima edición de la Expo ya celebrada con éxito en Dubái el pasado mes de marzo. La primera Exposición Universal se llevó a cabo a finales del siglo XVIII cuando Francia realizó una exhibición a fin de fomentar el desarrollo tecnológico. Con este antecedente, varios países comenzaron a realizar este tipo de eventos, lo cual derivó en las Exposiciones que hoy en día conocemos. Las ediciones previas contribuyeron al desarrollo global de la economía, la ciencia y la tecnología mediante el lanzamiento y la difusión de nuevos productos. Por ejemplo, posterior a la Expo de 1851 celebrada en Londres, se produjeron maquinas de vapor y locomotoras. La Expo ha fungido como plataforma para estimular la creatividad humana y para ser una fuente de difusión de nuevas tecnologías.

Hoy en día en el que enfrentamos grandes retos como el cambio climático, la pandemia por COVID-19, la bipolarización, entre otros, la Expo Universal desempeña un papel fundamental para estimular nuestra creatividad e imaginación, guiándonos y revolucionándonos hacía el futuro. En este momento, Riad en Arabia Saudita, Roma en Italia, y Odessa en Ucrania, compiten con Busan para albergar la Expo 2030. Todas son ciudades con grandes historias y tradiciones, y compiten de forma transparente.

Como Embajador de Corea, quisiera explicar por qué la Expo Universal 2030 debe celebrarse en Corea, pero, sobre todo, por qué debe celebrarse en Busan.

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, Corea logró su democracia de la mano con su desarrollo económico. Su prodigioso crecimiento le permitió convertirse de un país receptor a un país donante de cooperación internacional. Una vez llegado el siglo XXI, Corea ha mostrando sus fortalezas en la innovación – siendo una de ellas el semiconductor. Corea es un referente para la humanidad de un país que logró con gran éxito una transición importante durante el transcurso del siglo XX.

En particular, Busan es una ciudad muy representativa del pasado, el presente y el futuro de Corea. Busan fue una ciudad que recibió a las y los refugiados durante la Guerra de Corea. También fue la ciudad que impulsó el desarrollo de Corea, logrando un crecimiento económico por encima de la ruina causada por la guerra. Busan es también el segundo centro de transbordo más grande del mundo y una vía de acceso al desarrollo económico. Asimismo, es una ciudad abierta, inclusiva y diversa en la que se llevan a cabo múltiples exhibiciones culturales internacionales de K-pop, cine, y videojuegos. Actualmente, la ciudad también está impulsando su transformación hacia una ciudad futura y amigable con el medio ambiente, haciendo uso de tecnologías digitales de las que estamos muy orgullosos.

La ciudad denominó a la Expo bajo el lema “Transformando nuestro mundo, navegando hacia un mejor futuro (Transforming our world, navigating toward a better future). Esto es, como mencioné, una expresión de consciencia crítica de que se requiere ‘gran transformación’ mental, tecnológica e institucional para superar los desafíos sin precedentes que actualmente enfrenta la humanidad.

El nuevo gobierno de Corea inaugurado el pasado mes de mayo ha determinado que la Expo 2030 es una tarea gubernamental prioritaria, y los sectores público y privado actualmente unen esfuerzos para lograr este objetivo. Esto es muestra de la enorme voluntad de nuestro país por prever el futuro y ejercer un liderazgo en este sentido.

Personalmente, me complace haber colaborado con Busan en mi calidad de jefe del grupo de preparación de la Cumbre Especial ASEAN-COREA de 2019. Desde mi experiencia, Busan goza de plena capacidad tanto en su infraestructura como en su administración para ser una ciudad global. Asimismo, estoy convencido de que fue en Busan donde comenzó la transformación de la historia contemporánea coreana. Por esto considero que la ciudad podría ser entonces el comienzo de la gran revolución de la historia global.

Hago un llamado al pueblo de México y apelo a su interés para que se apoye a Busan, Corea como sede de la Expo 2030 – misma que diseñará la transformación del futuro.