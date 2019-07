Buscaron ¡callarme!: S. Nieto

Embestida: En octubre 2017 el titular de la FEPADE, Santiago Nieto denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) intentó comprarlo para que no investigará el caso Odebrecht que involucró diversos casos de soborno en la campaña presidencial del PRI 2012. Lo anterior en entrevista con The Wall Street Journal (WSJ) después de ser destituido de su encargo en octubre por indagar los sobornos pagados por la constructora a la campaña de EPN a través del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Cooptación: "Buscaron comprarme para que guardara silencio" precisó en la entrevista para WSJ ante lo cual respondí "lo siento pero no puedo recibir dinero de Peña Nieto". Después de su remoción Santiago Nieto fue citado a un hotel por el funcionario de Gobernación, Jorge Márquez quien confirmó el encuentro. Martínez le dijo que el gobierno federal quería guardar una relación cordial con él y como un gesto de buena fe, le ofrecieron dinero al fiscal incómodo por no tener trabajo e incluso declaró al periódico estadounidense que buscaron chantajearlo con fotografías de una relación extramarital a lo que siguieron las amenazas "la muerte te sigue".

Y otra vía Telegram: “Un consejo, mantente lejos de los problemas”. Luego llegó su declinación a pelear por el cargo en el Senado y la suspensión de una juez federal sobre la primera orden de aprehensión contra Emilio Lozoya. En esa circunstancia Santiago Nieto, temió por su vida y las de sus dos hijas adolescentes, inquietud que comunicó a la inexistente PGR. Hasta febrero pasado México y Venezuela eran los únicos países sin detenidos por el caso Odebrecht que en Perú causó el suicidio de Alan García, prisión domiciliaria y extradición de sus sucesores Pablo Kuczyinski y Alejandro Toledo quien invirtió 20 millones de dólares a través de su director de Comunicación Social jubilado en una empresa de electricidad. Como ellos Ollanta Humala quien robó la elección a Keiko Fujimori, el brasileño Michel Temer, en Panamá Ricardo Martinelli y el ecuatoriano Rafael Correa.

UIF: En la 4-Transformación Santiago Nieto por igual bloqueó cuentas del magistrado que amparó a narcos y no comprobó 50 millones, toca el sistema financiero de la Delincuencia Organizada y en su libro Sin Filias ni Fobias explica los casos Odebrecht que desataron la persecución Veracruz, Chiapas y Estado de México.