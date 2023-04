Cabal salud

¿En qué aspecto? Pregúntome yo… Físico, puede que si; emocional, pues tiene sus quereres o sea que también; psicológico, pequeño detalle… El caso es que, ¡apareció el Presidente!!!

Después de estar ausente desde el domingo 23 de abril a mediodía, muy a su estilo, tres días después, López Obradorreapareció víavideo publicado en Twitter -su red social favorita-, y pese a que la figura presidencial estuvo desaparecida alrededor de 77 horas, las mañaneras no dieron nota dado que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, las despachó rápidamente; no obstante, la nota era la salud del prejidente.

Es sabido que la Presidencia ha impedido que los reporteros acompañen a Andrés López en sus giras para ver los avances del Tren Maya; en esta ocasión, el único medio que tuvo acceso a lo sucedido fue el Diario de Yucatán, en que se difundióel desmayo del mandatario, hecho que fue desmentido por el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, quien sostuvo que la gira se desarrollaba sin percances; tres horas después, apareció el tuit en el que el propio Andrés López daba a conocer su contagio.

Pues bien, el pasado miércoles López Obrador reapareció en un video, terminó con las especulaciones sobre su salud, porque por supuesto que las hubo: desde que habría fallecido, hasta que había sufrido un accidente vascular que lo dejaría imposibilitado para gobernar… lo cierto es que, su físico se nota desmejorado y aceptó complicaciones más allá de un simple catarro y ronquera, como lo hacía ver Adán Augusto.

El prejidente confirmó que tuvo un desvanecimiento “un váguido”, le llamó, tal como publicó el Diario de Yucatán: “Tengo COVID, se me complicó con una gira muy intensa… En Mérida me hizo crisis, porque se me bajó de repente la presión y, estando en una reunión con ingenieros militares y otros servidores públicos, como que me quedé dormido, fue una especie de váguido… No perdí el conocimiento y tuve esa situación de desmayo transitorio”.

¿Había necesidad de mentir u ocultar información sobre el suceso? El medio que difundió la información veraz, merece una disculpa de los funcionarios que lo negaron y/o minimizaron; y nosotros, los mexicanos, habríamos de exigir claridad y transparencia en todo momento, ¿qué no es ese justamente uno de los atributos gubernamentales, la honestidad?

El prejidente se ha reintegrado a sus labores, lo cual es una buena noticia toda vez que México lo necesita; lo cierto es que estas situaciones nos dan oportunidad de comprobar el gran peso que tiene el jefe del Ejecutivo respecto a la agenda pública nacional; sin embargo, durante la semana su ausencia fue tema en público y privado, qué le había ocurrido al mandatario: sin estar presente, siguió siendo el centro de atención lo cual permitió que los legisladores, como es su costumbre, sacaran al vapor reformas sin ton ni son, sin su debido análisis, sin claridad…

Cuatro años ya en los que el presidente se impone e impone la agenda pública mediante varias notas al día en las mañaneras o sus giras; cuatro años, en que la figura central comunicativa ha sido él. El personaje se ausentó durante 77 horas, en apariencia al país no le pasó nada, pero, los efectos reales los veremos al estudiar las reformas aprobadas en el Congreso, ahí conoceremos los datos reales.

Se extraña ese México en que había diversas voces mediáticas, en que existía equilibrio en la administración y los poderes se observaban como eso, tres poderes, no solo uno centrado en la imagen presidencial; cuestión de salud política y administrativa.

