Cable Diplomático | ¿Qué es la libertad? 

No hay quizá un tema más controversial para debatir que el de la libertad. ¿Qué significa? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se obtiene? ¿Para qué sirve? Pienso en los diferentes conceptos y preceptos actuales sobre la libertad y son interminables. Por ejemplo, el concepto de “liberalismo”, derivado de la libertad, tiene muchas acepciones en Ciencia Política. No es lo mismo libertad política que libertad económica. Tampoco significa lo mismo liberalismo que libertarismo (y ahora está de moda utilizar el concepto de neoliberal). Pero vayamos más allá y pensemos no solamente en filosofías políticas (liberalismo social, democracia liberal, etc.). ¿Cómo se aplica y que sentido tiene todo ello para nuestra vida cotidiana?

Digo lo anterior porque esta semana pude acudir a varios lugares públicos en Washington, D.C. y desde hace unos días se requiere la cartilla de vacunación contra el COVID19 para poder estar instalado en el interior de un café o un restaurante; es un nuevo mandato del gobierno de la capital estadunidense. Había experimentado algo así en otros países, donde por regla se debe enseñar el certificado de vacunación para poder acceder a los distintos sitios, y en Estados Unidos solamente me había sucedido en San Juan, Puerto Rico, que aunque no es un estado, es un territorio incorporado al mismo. ¿Estoy de acuerdo? Completamente. Aunque es un poco tedioso, creo que es la mejor forma de garantizar que las personas se vacunen. Y viene a cuento el episodio bochornoso de Novak Djokovic, el tenista serbio a quien le fue negada la entrada al Abierto de Australia por no estar vacunado y fue entonces deportado. Aquellos que están en contra opinan que esto atenta contra la libertad individual, pero no estoy tan seguro aún de lo anterior.

¿Cuál libertad es más importante? ¿Es acaso mayor la libertad de un gobierno de imponer sus reglas sobre quién puede entrar a un establecimiento y quién no o bien, aquellas personas que dicen que no están obligadas a hacer lo que dice un reglamento si ellos perciben que atenta contra su libertad individual? Y así sucesivamente podríamos mencionar muchos más casos en donde la libertad está a debate, pero si no tenemos ciertos parámetros mínimos y comunes, no podríamos coexistir. Mi padre siempre recordaba aquella frase del derecho que versa que las leyes son “mínimos éticos socialmente exigibles”. Y en ese sentido creo que la libertad encuentra allí un margen de acción: el sentido común (que es otra forma de decirle a la frase anterior).

La libertad debe garantizarse para todos, siempre y cuando no afecte a otras personas y teniendo en mente el bien mayor y el bien común, que es también algo complicado de definir. Pero en el caso de las vacunas, si alguien no quiere hacerlo, tiene la libertad para ello, pero los gobiernos tienen la libertad de exigir la vacuna para ciertas actividades, porque así se garantiza un bien mayor. Al final de cuentas, creo que termina siendo el sentido común lo que rige la aplicación de estos preceptos (el problema es que a veces el sentido común, es el menos común de los sentidos, como dice el dicho).