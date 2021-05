Cable Diplomático | Una nebulosa normalidad

12 octubre 2016: Víspera de asumir el gobierno de Veracruz, el ex director del ISSSTE Miguel Ángel Yunes Linares (MAYL) anticipó "daré información sobre Duarte que cimbrará al país". Eso no sucedió pero en el segundo y último año de su bienio enfrentó al abanderado presidencial de Juntos Haremos Historia.

De tricolor a albiazul: Como secretario de Gobierno de Veracruz, ganó y perdió las elecciones 2007 que lo excluyó de la nominación del PRI 1998 la cual recayó en Miguel Alemán. Después la buscó en 2004 pero cayó ante Fidel Herrera. Ello lo orilló a migrar al PAN donde en dos ocasiones fue postulado al Palacio de Enríquez. La primera y trascendente de seis años cayó ante Javier Duarte para regresar seis años después y encarcelarlo, pero sin revelar la información "que cimbraría a México".

Escenario: El mejor para MAYL en 20018, que su hijo el ex edil de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez derrotará al morenista Cuitláhuac García. Tampoco lo logró. Frente a ello el plan B fue buscar la reelección en el Puerto de Veracruz de su otro hijo ex presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Fernando Yunes Márquez (FYM) para tres años después convertirlo en candidato a gobernador.

No: El Tribunal Electoral Veracruzano canceló por inelegibilidad de FYM, contender al cargo de presidente "Al no satisfacer el requisito de elegibilidad relativo a la residencia efectiva, no menor a tres años". Los magistrados determinaron que no acreditó este requerimiento, después de revisar siete recursos de apelación contra esa candidatura, que con tres años de anticipación canceló la tentativa de los Yunes Linares-Márquez, de tomar el Palacio de Enríquez en 2024.

Otro candidato: Cinco días después que la Fiscalía General de la República anunció que investigaba al ex gobernador MAYL, su dirigente nacional Marko Cortés nombró al senador Julen Rementería del Puerto, coordinador de la fracción parlamentaria ante la negativa del chihuahuense Gustavo Madero de asumir ese encargo, lo cual disipó el camino de la nominación albiazul al gobierno veracruzano 2024.

Divisiones: Antes de asumir el nuevo encargo se registró un jaloneo interno por las candidaturas a la presidencia de Veracruz porque el hijo de Rementería, Bingen Rementería (BR) pretendió esa posición sin el apoyo de su dirigente estatal Joaquín Guzmán Avilés. BR, pasó de diputado local a la lista plurinominal para mantenerse en el Congreso por un tercer periodo.

Claroscuros: Arrojó la reforma de Telecomunicaciones 2013 operada por Altan Redes para llevar al país a una verdadera conectividad lo cual, se convirtió en un mar de ineficiencias porque lo que mal empieza mal acaba, más como concesión de un buen público que se vale de la infraestructura de todos los mexicanos.