Cablebús 3 y la conectividad

Hay ciertos puntos en los que las rutas de transporte público de la Ciudad de México se cortan y los usuarios deben cambiar de modo de transporte. Por ejemplo, por lo general no se puede tomar una ruta de autobús en un extremo de la ciudad y llegar a ciertas zonas generadoras de empleo como Polanco y las Granadas, en el mismo autobús; siempre hay que cambiar de ruta en lugares como Metro Chapultepec.

Una de las cosas que más beneficiaría a los usuarios del transporte es empezar a hacer rutas más largas y conectadas, que se enlacen mejor los orígenes (vivienda) con los destinos (trabajo, estudio, comercio, entretenimiento). He detectado algunas rutas que, con una pequeña extensión, facilitarían la conectividad a los usuarios. Por ejemplo, si el Metrobús de Insurgentes Sur ramificara hacia la Línea 7 del metro o si el del Eje 4 Sur lo hiciera hasta Polanco o por lo menos al Metro Auditorio.

Justamente en esa propuesta, la ampliación de la línea 2 de Metrobús, quiero centrarme. Frente a la Alcaldía Miguel Hidalgo, el Metrobús hace un giro hacia el sur por Parque Lira, para terminar en el Metro Tacubaya. Si un ramal hiciera el giro hacia el norte, con mayores posibilidades ahora que el conjunto de Los Pinos está abierto al público, la línea podría tener una terminal en la entrada de Polanco, sin mayores impactos negativos, además de dos paradas intermedias, una frente al Mercado El Chorrito y otra en Los Pinos, cerca del Metro Constituyentes, que será la futura terminal del Cablebús Línea 3.

Este nuevo proyecto de teleférico, que irá de Los Pinos a la estación del Tren Interurbano México Toluca, Vasco de Quiroga, puede contribuir muchísimo a la conectividad en el poniente. Tal como ha sido presentado, sólo tendrá dos estaciones de transbordo, sus terminales, en las que se enlazará con dicho tren, así como con la Línea 7 del Metrobús. Mi propuesta consiste en enlazar también con la línea 2 del Metrobús, lo que de inmediato vincularía al teleférico a usuarios de Iztacalco, Iztapalapa, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Estamos hablando de que la propuesta de extender la Línea 2 del Metrobús, ramificada, al Metro Auditorio tendría un costo estimado de entre 300 y 600 millones de pesos, dependiendo del grado de intervención de su entorno. La obra del teleférico costará 2,263 millones de pesos.

En la medida que los nuevos proyectos de movilidad se enlazan con otros existentes, las posibilidades de alcanzar a más usuarios no sólo mejoran, sino que los tiempos promedio de los viajes se reducen por el nuevo servicio y también por las correspondencias con las líneas existentes. Así como estoy proponiendo una ampliación de 3 kilómetros para la línea 2 del Metrobús, debe haber otras posibilidades de mejora a la conectividad del transporte público en la ciudad con pequeñas extensiones o con servicios alimentadores, hoy inexistentes en el sistema Metrobús.

No obstante, aún no hay los mecanismos para analizar nuevas propuestas, las decisiones de rutas no cuentan con un análisis comparativo ni están enmarcadas en un plan general de la ciudad, sólo un mapa de ruta político y de corto plazo. Mucho ayudaría cambiar los procesos institucionales para la planeación del transporte público y abrirnos a este tipo de mejoras.