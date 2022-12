Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender: Charles Dickens

Sin saber cómo, en un abrir y cerrar de ojos, llegamos a diciembre; se avecinan brindis, posadas, y reuniones lo cual regularmente implica alegría, diversión, esperanza y confianza en que el próximo año será mejor dado que, siendo honestos y muy objetivos, en este 2022 no hemos logrado nada en concreto.

Es innegable que la mayoría de los mexicanos, durante este año, no la hemos pasado bien: se trata de un año en que como país, no ha cambiado nada; ciertamente hemos aceptado el rol de chairos y fifís -cada quien el que le corresponde-, pero se vive una contienda política en la que nadie saldrá vencedor: la división propiciada desde el poder ejecutivo es tal, que con todo y las preferencias en las encuestas, ni el prejidente logra sumar a favor de sus objetivos; baste señalar la derrota a su pretendida reforma constitucional en materia electoral, para ratificar lo anterior.

Pero, sin duda lo más importante es que en este juego de la política, nadie está ganando, ni Andrés López ni ninguna de sus “corcholatas” aspirantes a llegar a su cargo; Morena, partido en el poder y que representa la 4T, luce como un ente indefinido; y finalmente, la oposición no existe, no la hay, hoy por hoy, ésta se trata de un concepto abstracto representado por quienes no están de acuerdo con el primer mandatario y que, hasta ahora, no hace sombra al ejecutivo federal y su movimiento.

A partir de lo anterior y como una segunda instancia de los opositores, han surgido algunas -no muchas-, organizaciones de ciudadanos que, producto de la impotencia y desesperación ante la situación, la necedad y la ineficacia, intentan hacer algo por este México nuestro; sin embargo, se trata de movimientos inexpertos, seguros de anhelar un país mejor, ´pero que no saben cómo hacerlo…

Inevitablemente esta es una más de las complicadas y conflictivas situaciones que hemos vivido; debimos soportar mandatarios incluso peores a este, y en teoría, hemos salido adelante y de alguna manera, superado la adversidad, lo cual nos lleva a concluir que el hambre y algunos recursos monetarios son capaces de convencer a la sociedad, empobrecida y apabullada.

Aparentemente, el prejidente triunfa, pero decíamos, en materia política no hay vencedores: se trata de lograr acuerdos y no de cumplir una voluntad personal, involucra a la sociedad entera, toda vez que hemos llegado a una democracia cuyos principios son “el gobierno del pueblo que elige a sus gobernantes”.

Parte importante de la sociedad organizó una marcha y participamos en ella, misma que fue retribuida por el prejidente, en mayor cuantía -haya sido como haya sido-, y de ahí, al drama nuevamente, se logró abatir la reforma electoral, pero se aprobó en fast track el Plan B...

Está por concluir un año más, el gobierno reparte dinero, la 4T es dirigida por un capitán que no escucha ni da oportunidad de actuar a nadie que intente actuar de manera diferente, la oposición se desintegra y la sociedad no sabemos qué hacer aunque personalmente pienso que de nosotros depende el futuro de creer que lo hicimos bien o verdaderamente lo construimos juntos.

