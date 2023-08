Cambiar la conversación, sin miedo

En la política nacional y local, la conversación se ha vuelto tensa y distorsionada. Los argumentos han tendido a personalizarse, clasificando a los protagonistas como buenos o malos según su posición en el panorama político. Esta situación no es exclusiva de este sexenio, pero sin duda se ha acentuado. El desafío es recuperar una conversación menos ideológica, centrada en el modelo de país que deseamos y actualizamos cada 6 años.

Recientemente, se dio a conocer el resultado de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares. Aunque la información del INEGI ofrece muchos datos, la tabla de ingresos por decil ha destacado porque muestra una tendencia al alza en los grupos más pobres, lo cual puede atribuirse a la actual administración. Es decir, se ha reducido la desigualdad en México.

Gerardo Esquivel, académico y ex subgobernador del Banco de México, ha señalado que este avance puede deberse a ciertas reformas y acciones implementadas por el gobierno actual, como las limitaciones al "outsourcing", el aumento del salario mínimo, la zona franca en Baja California y Chihuahua, que ha permitido un incremento del 120% en los ingresos de los trabajadores desde el inicio de la administración, y las transferencias directas a grupos vulnerables.

Sin embargo, Esquivel también reconoce ciertas tareas pendientes y limitantes del régimen actual, como lo que él denomina "el desastre" del INSABI, así como la pérdida de progresividad de los programas sociales.

Si el único criterio para elegir en junio de 2024 es la reducción de la desigualdad, entonces nuestro voto debería ser a favor de la 4T. Desde mi perspectiva, esto es indudablemente un logro del discurso de la 4T. No obstante, como ciudadanos ganamos más si analizamos las implicaciones de estas buenas cifras reportadas por el INEGI. Significa que podemos rechazar las deficiencias del gobierno de Morena, su actitud antidemocrática, sus obstáculos a la transparencia, su corrupción y, al mismo tiempo, reconocer, revisar y perfeccionar sus políticas de combate a la pobreza, que sí han funcionado.

Personalmente, no tengo problema con un gobierno que reduzca la desigualdad o eleve el salario mínimo por encima de la productividad. Mi preocupación radica en que el gobierno sea suficientemente responsable en todas sus políticas, evitando vulnerar a la población debido a la falta de medicamentos y garantizando la seguridad en el sistema de salud.

La administración de López Obrador ha sido ineficaz e ineficiente en casi todas sus agendas. Hemos tenido que lidiar con funcionarios irresponsables que desvían presupuestos de programas alimentarios, ocultan la gravedad de la pandemia y dificultan el acceso de la población a las vacunas, niegan sus errores y utilizan sus atribuciones para perseguir a opositores. El presidente López Obrador da asco como manipulador que es, pero no se puede negar este logro.

Cambiar la conversación implica recuperar una visión de país que promueva instituciones sólidas, no sometidas a los caprichos y maniqueísmos del Ejecutivo y sus seguidores fanáticos. Sí queremos un modelo de país enfocado en políticas sociales que reduzcan la desigualdad y aseguren un crecimiento sostenible en los ingresos de los más pobres, pero en un entorno democrático. No tengamos miedo en reconocer lo poco que ha hecho bien la 4T. Eso no debe estorbar al objetivo principal: que se vayan en 2024.