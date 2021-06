Cambios en el Gabinete 

Por una #SociedadHorizontal





El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Irma Eréndira Sandoval deja la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en su lugar quedará Roberto Salcedo, quien se desempeñaba como subsecretario en dicha dependencia. En su comunicado el mandatario subrayó que su administración “entrará en una nueva etapa, en la que se van a llevar a cabo reformas”, entre las que enfatizó, una reforma administrativa.

Tras poco más de dos años en el cargo, Sandoval informó que regresará a trabajar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde ha sido investigadora y reiteró su agradecimiento al presidente. Tras su salida, no se hizo esperar el recuento de los escándalos que enfrentó durante su encargo la hoy ex funcionaria.

Los usuarios de redes sociales retomaron el reportaje donde se publicó que la secretaria junto con su pareja, contaban con seis propiedades adquiridas en tan solo nueve años, cuando ambos se desempeñaban precisamente como académicos de la UNAM. Todos estos inmuebles fueron pagados al contado y el monto de los mismos ascendía a unos 60 millones de pesos. El último de los señalamientos en su contra fue publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, donde se detalla que la SFP pagó 11 mil 625 pesos por cada kit de pruebas rápidas para detectar Covid, pese a que el IMSS reportó que ese mismo producto podía conseguirse en el mercado en 3 mil 100 pesos.

Pese a estos ejemplos que dejan serias dudas sobre la eficiencia de Irma Eréndira para combatir la corrupción, todo indica que el verdadero motivo de su remoción, no fue la calidad de su desempeño como servidora pública, sino su deslealtad en torno a la candidatura de Morena en Guerrero, donde la hoy ex secretaria le jugó la contra a Felix Salgado Macedonio, a partir de las acusaciones de violación.

Otro cambio que llamó la atención fue la renuncia de Gabriel García Hernández, el pasado jueves, a su cargo como coordinador General para Programas del Desarrollo de la Presidencia de la República. El ex jefe de los “superdelegados” en el país declaró, “voy a regresar al Senado, va a haber un nuevo coordinador, tomé la decisión de regresar al Senado”.

La remoción de ambos funcionarios, tiene varias lecturas. Por un lado, la molestia del presidente López Obrador por los resultados electorales, en particular los obtenidos en la CDMX y la zona conurbada del Edomex. Es evidente que el golpeteo contra Félix Salgado le costó varios puntos a Morena en términos de imagen pública, principalmente frente al sector femenino y especialmente en las zonas urbanas. Adicionalmente, la costosísima operación electoral a través de la concentración de los programas públicos y los siervos de la nación, no rindió resultados, pues muchos de éstos no llegaron a los beneficiarios, quienes no salieron a votar por Morena. No obstante, los destinos serán diferentes: Irma Eréndira fue castigada, por eso no tendrá otro espacio en el gobierno, Gabriel García podría tener como misión contrapesar a Ricardo Monreal, a quien integrantes de la 4T han pretendido culpar por la derrota en la CDMX.

El presidente busca reconfigurar a su equipo, con la finalidad de enfrentar la segunda mitad de su mandato. Más allá de los personajes que estén o dejen de estar en su gabinete, AMLO deberá enfocarse en generar dinámicas que recuperen a aquellos segmentos de la población que le retiraron su confianza. Es necesario que voltee a ver y escuche a esa #SociedadHorizontal que en esta ocasión, no lo apoyó en las urnas.