Caminito a la escuela de los gobernadores

¿Quiénes son los mejores y peores gobernadores en México? Al ritmo de la canción de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” hoy vamos a cantar las boletas de calificaciones; de acuerdo a dos encuestas de nuestro amigo Roy Campos de consulta Mirofsky:

Caminito de la escuela... Va todo el reino animal… Obvio me refiero a los animales políticos de los que hablaba Aristóteles. Pero mejor vamos por partes: Mejor evaluadas. Por su aprobación, carisma —del que hablaba el sociólogo alemán Max Weber— y comunicación encabezan: Yucatán con Mauricio Vila (PAN) por sus resultados —transexenales de todos los partidos— en materia de seguridad, Nayarit con Toño Echavarría (PAN) por las inversiones turísticas, Sinaloa con Quirino Ordaz (PRI) por la reactivación económica a través del tianguis turístico, Chiapas con Rutilo Escandón (Morena) por el apoyo del presidente y los negativos del exgobernador Manuel Velasco, Sonora con Claudia Pavlovich (PRI) protegida de Manlio Fabio y Aguascalientes (PAN) encabezado por Martín Orozco, que al inicio de año el INEGI lo reconoció por su ejemplar crecimiento en el PIB. Hace unos días lanzó el Programa de Fortalecimiento a emprendedores y MiPymes con recursos 100% estatales con un monto de 45 mdp para la capacitación en las tecnologías de la industria 4.0.

Reprobadas. Encabezados por el ex candidato a la presidencia y supuesto “independiente” Jaime Rodríguez “El Bronco” de Nuevo León.” El penúltimo peor evaluado es Silvano Aureoles del PRD quien no ha podido resolver la inseguridad; le siguen SLP (PRI), Tlaxcala (PRI), Puebla que será gobernado por Miguel Barbosa de Morena, BC envuelto en el escándalo de la ley Bonilla y el EdoMéx “dirigido” por así decirlo por el priista Alfredo Del Mazo quien no ha resuelto las alertas de feminicidios e inseguridad en el transporte, etcétera.

¿Y la CDMX? Para siete de cada 10 defeños la inseguridad, violencia, asesinatos y secuestros son los principales problemas. Le siguen la corrupción, crisis económica y desempleo. El principal servicio que debe mejorarse en el territorio de Claudia Sheinbaum de Morena es la recolección de basura (27%), alumbrado (19.4%) y pavimentación (17.5%). Pero, seis de cada 10 apoyan su gobierno. 56% apoya su comunicación. La mejor materia evaluada es “consulta pública”, donde 53% aprueba su reelección y 32% le pone tache. Lo que no mide la encuesta es que por primera vez un Presidente acepta que sí hay crimen organizado en la CDMX después de la balacera en Plaza Artz.

La rendición de cuentas no debe de pensarse solo en fechas electorales; sino en la solución a los problemas de la vida diaria. El sistema político mexicano está conformado por una división de poderes donde el trabajo de los gobernadores es clave. Pero mientras no se achicopalen si el gobernante porque el que votó está reprobado, mejor cántele, y exíjale a su animal político al ritmo de Cri-Cri: El ratón con espejuelos... Y en la boca lleva el perro una goma de borrar.

Desde el Senado. Evidente el golpeteo sistemático en la cámara alta para aflojar a los líderes que se oponen a la reforma constitucional de revocación de mandato. Nadie defiende a los siguientes personajes, pero así está la cosa. Mauricio Kuri del PAN ha sido relacionado con el abogado Juan Collado y Caja Libertad, Miguel Ángel Mancera del PRD, es el presunto responsable de maquillar las cifras de inseguridad durante su administración.

En el PRI el señalado es Osorio Chong a través de un video del exgobernador de Veracruz Javier Duarte quien lo relaciona con una negociación y compras en la Policía Federal. Huele a cacería de brujas, pero se trata de un golpeteo contra de los coordinadores de PRI-PAN-PRD, quienes se denominan el "Bloque de Contención", frente a reformas constitucionales; bandera de la 4T, como la revocación de mandato.

Académico de la FCPyS-UNAM y comunicólogo político / @gersonmecalco