A pocos días del arranque de la Liga mexicana nos hemos encontrado con varias circunstancias especiales. Una de ellas son los fichajes que todos los equipos han buscado para fortalecer su plantilla. Hay nombres conocidos, otros más o menos y algunos prácticamente son desconocidos.

Jonathan Rodríguez llega al América. Podemos decir que es de lo más interesante y atractivo que se puede tener tomando en cuenta el talento del Cabecita.

La situación de Jürgen Damm es una circunstancia especial, porque, de lo que se dice a lo que realmente es, son sólo justificaciones que quieren suavizar su llegada a las Águilas en cuanto a que puede ser un buen refuerzo. Ojalá sea así, pero está en duda.

Lo de Gustavo del Prete, quien llegó procedente de Estudiantes, es un jugador que puede ser interesante, pero no es muy conocido en el futbol mexicano.

Lo mismo con Eduardo Salvio, quien a pesar de que viene de Boca Juniors no hay que pensar que siempre un argentino, brasileño, uruguayo, paraguayo, ecuatoriano, etc, automáticamente son muy buenos jugadores y que tendrán éxito. Eso sólo lo han demostrado algunos, no muchos, lamentablemente.

En el mercado de fichajes siempre hay más extranjeros y eso no es lo mejor. Que sea al revés.

Habrá que reducir la cantidad de espacios en los equipos y que vengan sólo los que tengan el talento y no mediocres de fuera, para eso es mejor utilizar un espacio laboral para un mexicano.

Hay jugadores de varias nacionalidades que han sido contratados, eso me da mucha tristeza porque siguen manteniendo a los extranjeros, no se han disminuido, eso es darles menos espacio a los mexicanos. En corto plazo podría haber arrepentimiento por los resultados de la Selección Mexicana que pudiesen tener en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022.

Es curioso, pero hay más argentinos. Parece un Tratado de Libre Comercio de jugadores desde Argentina para México, pero de México para Argentina no existe. No se hacen las cosas de forma conveniente. Los dirigentes que tenemos no son los mejores negociadores, sino gente que busca enriquecerse con el negocio para un beneficio propio.

¿Qué diferencia hay entre jugadores que se han contratado y los de la MLS?

Que llaman la atención, como el caso de Héctor Herrera, quien está en su mejor momento como profesional, procedente del Atlético de Madrid y que llegará al Dynamo Houston.

Es un fichaje muy interesante y trascendental, que puede ofrecer varios años de gran nivel.

También lo es el de Gareth Bale con Los Ángeles FC, debido a cómo ha manejado su profesionalismo por el futbol, lo cual no ha gustado ya que le atraen otros deportes como el golf.

Giorgio Chiellini hizo muy bien en cuanto a buscar que la recta final de su carrera sea con menos presión y con calidad de vida, eso lo hemos hecho muchos jugadores con huella internacional.

Otro ejemplo está en Lorenzo Insigne, quien con calidad y liderazgo demostrado en el Napoli pudo llegar a la MLS, que por cierto fue compañero de Hirving Lozano en Italia, lo que le podría servir al Chucky para que en un futuro piense en finalizar su camino como profesional, primero en la MLS y después retirarse en el futbol mexicano, si es que así desea hacerlo.

Así lo programé, ya que mi inicio fue con el San Diego Sockers en 1979, previo a llegar a España en el 81.

Después de mi trayectoria en Europa, y cuando ya venía de regreso, empecé a preparar mi despedida llegando al Dallas Burns y finalmente con el Celaya, en el que me retiré oficialmente.

¿Qué hay que hacer? Aceptar que los dirigentes en Estados Unidos hacen muy bien las cosas porque están dando el prestigio, imagen, buen manejo y prosperidad para mejorar el nivel de la MLS.

En cambio, nuestros dirigentes se están dejando utilizar a cambio de mucho dinero. Ojalá que ya haya un cambio para que entonces se tomen las mejores decisiones políticas, sociales, económicas, laborales y deportivas más convenientes para seguir creciendo y aspirar a ser una de las mejores Ligas.

Sugiero que debería negociarse, por el bien de Norteamérica el crear un mercado común entre Estados Unidos, Canadá y México, así como en su momento lo hizo el futbol de Europa.

Vamos a ser colaboradores, compañeros y hasta amigos para organizar el Mundial del 2026, esto es un gran pretexto para proponer y negociar con inteligencia esa posibilidad global, que nos permitiría encaminar un tratado para empezar a crear el mercado común norteamericano. No solamente en el futbol, sino que eso pueda ser una herramienta para complementar este tema que sería muy importante para mejorar en equipo.

¡Que te lo digo yo!