Campo minado para México: crisis sobre crisis en la economía global  

El Informe Anual 2022 del Fondo Monetario Internacional, donde se da cuenta de las actividades del ejercicio financiero de este organismo cuyo mandato es ocupare de la estabilidad financiera global, pone de relieve un escenario global marcado por crisis simultáneas y un campo minado de riesgos: tanto bombas coyunturales de alto impacto como cambios profundos y estructurales altamente disruptivos, como el cambio climático y la revolución digital en el dinero. En ese contexto, para México resulta crítico el ubicarse, ante nuestra propia cauda de crisis internas yuxtapuestas.

Difícilmente el diagnóstico del FMI podría ser más sombrío. Desde el título: “Una crisis tras otra”. Para su Directora Gerente, Kristalina Georgieva, “la economía mundial se enfrenta a la mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial”. El recuento de los hechos y las circunstancias que la llevan a ese dictamen es coherente.

Primero, la pandemia y sus terribles saldos en salud, economía, pobreza. Justo en medio de la recuperación, el golpe de la invasión rusa a Ucrania y sus consecuencias económicas en todo el mundo: aumento de los precios de los alimentos y la energía y, con ello, mayor inflación general, incidiendo con más contundencia a los sectores más vulnerables. Y con todo ello, un gran endeudamiento, sin precedentes en el caso de los gobiernos, que ahora enfrentan un rápido endurecimiento de las condiciones financieras, con tasas de interés al alza.

Georgieva señala que, en ese contexto, ha aumentado el riesgo de fragmentación del mundo en bloques geopolíticos y económicos, lo que podría echar por tierra avances logrados durante decenios en el nivel de vida de la población, mientras lidiamos con otros desafíos inescapables, como la crisis climática, que se acelera. Es un mundo más propenso a los shocks, donde las tensiones internacionales y sociales se intensifican.

En muchos países se ha registrado un fuerte aumento de la inflación y de la deuda pública y privada, que globalmente alcanzaron nuevos máximos, y con un espacio fiscal más limitado. Así, muchas naciones afrontan disyuntivas políticas cada vez más difíciles, con mayores riesgos macrofinancieros y, además, desaceleración del crecimiento económico.

Para el FMI, las economías de mercados emergentes y en desarrollo con un elevado endeudamiento en moneda extranjera y necesidades de financiamiento externo deberán prepararse para posibles turbulencias de los mercados. Con las políticas extraordinarias de apoyo durante la pandemia, los déficits aumentaron y la deuda se acumuló mucho más rápido que en recesiones anteriores, incluyendo la que siguió a crisis financiera mundial del 2008.

Conforme a su base de datos sobre la deuda mundial, el organismo señala que el endeudamiento general aumentó 28 puntos porcentuales, hasta 256% del PIB, y alrededor de la mitad de este incremento puede atribuirse a los empréstitos contraídos por los gobiernos Así, actualmente, la deuda pública representa cerca del 40% del total mundial, el porcentaje más elevado en casi seis décadas.

“Los gobiernos deben hacer frente a las dificultades derivadas del aumento de los precios de importación y de la deuda en un contexto muy incierto de inflación elevada y desaceleración del crecimiento”, señala el FMI. “La política de restricción monetaria para frenar la inflación habrá de aumentar los costos de la deuda soberana, lo que reduce el margen para el gasto público y aumenta la vulnerabilidad de la deuda, en especial en economías de mercados emergentes y en desarrollo”.

Como si lo anterior no fuera suficiente refiere que en muchos casos se desconoce la magnitud de los pasivos y sus plazos. Por lo pronto, la proporción de países sobreendeudados o con alto riesgo de sobreendeudamiento se ha duplicado al 60% desde los niveles de 2015.

Tras el informe, en su último reporte de Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI hace hincapié en que actividad económica ya experimenta una desaceleración generalizada y más acentuada de lo previsto. Pronostica que el crecimiento en el mundo se desacelerará de 6% en 2021 a 3.2% este año y a 2.7% en 2023: “Exceptuando la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia de COVID-19, este es el perfil de crecimiento más flojo desde 2001”. Además, estima que la inflación mundial aumente de 4.7% en 2021 a 8.8% en 2022, para luego descender a 6.5% en 2023 y 4.1% en 2024, lo que nuera un problema en 2009 y ahora es mayúsculo.

México no está blindado ante este campo minado. Sobraría decirlo, si no fuese porque vivimos una inflación paralela a la de los precios: una espiral de polarización y retórica política, que no ayuda a atacar los problemas con el realismo y el pragmatismo que se requieren. Al contrario.

Bien vale recordar lo que le ocurrió al país en la segunda mitad de los años 70, ante otra coyuntura internacional de cambios disruptivos e inestabilidad, con crecimiento a la baja e inflación y tasas de interés hacia arriba. Una época en la que México iba en sentido contrario o sin considerar cabalmente los riesgos y lo que estaba en gestación, como en muchos aspectos pasa ahora.

Como señala Macario Schettino en el libro que acaba de publicar, “México ante el precipicio”: La tragedia tuvo su origen en la incapacidad gubernamental para entender el contexto económico y en la soberbia desde el poder, resultado de un sistema político concentrado. Cualquier semejanza…