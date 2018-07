Canadá y México: más que socios

Hoy se reúne la Delegación canadiense, liderada por Chrystia Freeland -la Ministra de Asuntos Exteriores de su país- con el virtual presidente electo de México.

¿A qué viene? ¿A lo mismo que vino la delegación de Estados Unidos (EU)? La respuesta es sí y no. Sí, porque le interesa reunirse con quienes estará trabajando a partir del 1 de diciembre, y no, porque dudo mucho que haya una “carta” dirigida hacia su Primer Ministro. No es necesario.

El tema central es sin duda el TLCAN versión 2 ya que el próximo viernes reinician las negociaciones en Washington y ante la insistencia del presidente estadounidense de crear acuerdos bilaterales, Canadá viene a “cerrar filas” con nuestro país.



Mucho se ha especulado en los medios de comunicación de que si ya porque tenemos presidente electo, habrá un nuevo TLCAN, he insistido de diferentes formas que “no”. El TLCAN tiene su propia agenda y dinámica por lo que lo único nuevo será que de aquí al 30 de noviembre continuará el equipo de la actual administración de manera paralela con el equipo de transición de Morena. No más.

Se rumoró que podría existir un acuerdo previo y en secrecía con el futuro equipo de negociador a cambio de dar prioridad -por parte del nuevo gobierno de México- de insertar el compromiso del tema migratorio que incluye a Centroamérica. Yo la verdad es que dudo mucho que se haya avanzado hasta ese grado. Sólo veo que el futuro jefe de negociación (Jesús Seade) tendrá la directriz de acelerar la negociación, pero no hay una propuesta por parte de ellos aún. Pues se ha hablado mucho de la dichosa “carta” que se entregó a la Delegación de EU, pero sinceramente no porque lo ponga por escrito López Obrador, ya por eso Trump va a decir: “hay que apurarnos porque generamos incertidumbre”. Eso es un sueño guajiro. Es más, la carta -además de estar con errores gramaticales y de sintaxis- en realidad no propone, sólo expone ideas de hacia dónde se quiere dirigir los esfuerzos por parte del nuevo gobierno. Pero honestamente dudo mucho que el ejecutivo de EU haya siquiera leído la carta.

Los puntos de encuentro y desencuentro entre AMLO y Trump – que yo veo- son: es que los dos sumamente egocéntricos, la gente de AMLO no son personas conocidas para Trump, pero ya llegará el momento en que lo sean, el Plan de Austeridad de AMLO, yo creo que ni le va ni le viene a EU, pero el punto donde sí estará interesado es en el combate a la corrupción y la lucha para frenar la migración de mexicanos y centroamericanos.Aquí Canadá, aunque no tiene nada que aportar, sí puede dar mayor apoyo a nuestro país en materia de cooperación y asesoría para que el nuevo gobierno trabaje más de cerca con ellos.

Seguramente Canadá les destacará hoy que el actual gobierno mexicano falló mucho al ponerse de tapete ante los EU y que se ha comportado muy tibio y sumiso. Por lo que creo que Canadá sugerirá a AMLO a que reoriente esa postura para lograr más y fallar menos.

Canadá hoy pedirá que México no ceda para un acuerdo bilateral, sino que sigan juntos para que se logre un acuerdo trilateral. Ya que sería darle el paso al “abuso proteccionista comercial” por parte de EU. Por lo que hoy se reúnen no sólo para estrechar los lazos de amistad (gracias a que han tenido que hacer un frente común ante el equipo negociador de EU y hoy son más que socios comerciales, sino además porque deben seguir siendo aliados para lograr destrabar el TLCAN. Ojalá que logren desatorar los cinco temas álgidos que han venido alargando las negociaciones sin un texto concluido. Por eso yo insisto en que la solución es, cerrar todos los demás capítulos, tener un TLCAN 2.0 terminado aún sin el capítulo de las reglas de origen automotriz. Este capítulo podría continuar negociándose por separado y tardar el tiempo que sea necesario, pero no obstaculizando lo que ya se tiene listo. Pues es inminente que EU maquillará su reporte de la Sección 232 sobre el supuesto daño a su industria nacional para justificar el nuevo golpe: imposición de aranceles importados.

Recordemos que Canadá y México son más que socios también en el TPP11 y posiblemente lo sean en la Alianza del Pacífico para el 2019 así que, si EU insiste en dividirlos para el TLCAN, se topará allí sí con un verdadero muro. Y si continúa con sus aranceles, pero ahora al sector automotriz, que se prepare para una sorpresa en las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre, pues es muy probable que gene una mayoría demócrata en su Congreso.

Así que concluyo diciéndoles que hoy más que nunca Canadá y México son y seguirán siendo más que socios, amigos, pueblos hermanos y aliados para combatir al gobierno neoproteccionista, neonacionalista, y neonazi de EU. Así como lo leen, lo pienso.

Coordinadora de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales

Universidad Iberoamericana

Experta en asuntos internacionales

aribel.contreras@ibero.mx

@Aribel007