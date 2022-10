Cáncer de mama, la primera causa de muerte en mujeres

“La detección temprana, el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno son claves para que las mujeres con cáncer de mama obtengan mejores resultados de salud.” Carissa F. Etienne. Directora Org. Panamericana de la Salud

Un diagnóstico médico que determine una protuberancia, nódulo, quiste, tumor, etcétera, es de suyo preocupante en tanto no se determine su situación: Benigno o maligno; en la segunda instancia, conlleva a la desastrosa determinación de “cáncer”, lo cual es verdaderamente apabullante…

Así las cosas, el pasado 19 de octubre se conmemoro -como cada año-, el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama, cuyo objetivo es sensibilizar a la población -principalmente femenina-, respecto a la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de quienes tienen el infortunio de enfrentarlo, lo cual es determinante en la lucha contra esta enfermedad, que representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial.

Conforme a las estadísticas arrojadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que, solo en el continente americano, cada año más de 462 mil mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad; de ellas, casi 100 mil fallecen… En América Latina y el Caribe, el mayor porcentaje de fallecimientos ocurre en mujeres menores de 65 años, 56 %, en comparación con los Estados Unidos y Canadá, 37 %. En México, el cáncer de mama (CaMa) es la primera causa de muerte a causa del cáncer, en mujeres de 25 años y más.

Si bien es cierto que su origen es incierto, estudios han demostrado que el riesgo de tener cáncer de mama se debe a una combinación de factores entre los que se encuentran la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir hormonas tales como estrógeno y progesterona, consumir licor y ser de raza blanca; no obstante, es importante comprender que el tener un factor de riesgo no significa que la persona tendrá la enfermedad, además de que no todos tienen el mismo efecto; sin embargo, es necesario que, a partir de los 20 años la mujer se efectúe exámenes de autoexploración de la mama regularmente, a fin de detectar un posible problema en una etapa temprana, lo cual dará oportunidad a tratarse con mejores resultados: si bien no todos los casos de cáncer pueden detectarse de esta forma, es un paso importante que se debe realizar, sin olvidar que los pechos albergan las glándulas mamarias poseen pequeñas bolitas de forma natural, por lo que se debe tener cuidado y diferenciar entre un bulto o una parte de la glándula lo cual, en caso de la más mínima duda, deberá revisar un médico.

En México, desde 2006, este padecimiento constituye la primera causa de muerte en la población femenina de 25 años en adelante; ante su trascendencia, se cuenta con la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), una asociación civil con la misión de procurar diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado en cáncer, sobre todo en los grupos socioeconómicos más desprotegidos y marginados del país. A través de ella, se fomenta la educación sobre detección oportuna por medio del programa de mastografía de pesquisa, cuyo objetivo es realizar mastografías en unidades móviles que se acercan al lugar de trabajo o vivienda de las mujeres, en especial de bajos recursos y de zonas marginadas, para ofrecer la oportunidad de realizarse el estudio. Adicionalmente, se encuentra el Instituto Nacional del Cáncer, organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Salud; entre sus principales funciones se encuentra la coordinación del Programa Nacional de Control de Cáncer, con cinco temas centrales: Prevención y detección temprana; Guías oncológicas para las 10 neoplasias más frecuentes en México; Cuidados paliativos; Infraestructura y administración de servicios médicos y Control del tabaquismo, para lo cual el INCan coordina 25 centros Estatales de Cáncer a fin de diseñar programas y estrategias para un mejor control del cáncer a nivel nacional, con lo que se busca alcanzar un impacto social respecto a la prevención y la detención temprana.

Finalmente, en el mes de febrero de 2020, centenas de mujeres protestaron frente al Palacio Nacional para demandar la gratuidad permanente en tratamientos y medicamentos para todas las mujeres que lo requieran, pues al no ser cubiertos por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), los costos sin muy elevados y carecen de recursos para promover su salud; el 28 de febrero de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a todas las autoridades de Salud para garantizar a las pacientes de la FUCAM -Fundación contra el Cáncer de Mana-, la conclusión integral de sus tratamientos, e implementar mecanismos para quienes no puedan acceder a los esquemas de atención de esa organización; además, solicitó que las gestiones correspondientes, los trámites administrativos y acciones para la revisión de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos para el tratamiento del cáncer, VIH y otras enfermedades, se realicen con total apego a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos.

Como dato adicional, el listón rosa es el símbolo de quienes se suman a la campaña de detección y prevención contra el padecimiento que cobra aproximadamente 20 mil 444 nuevos casos cada año.





Terribles cifras que concluyen la magnitud del inclemente padecimiento…

