Capital digital | Legalize It!

En 1976, la estrella jamaiquina del reggae, Peter Tosh, lanzó su mayor éxito: Legalize It. Además de cantar que la yerba es la única cura para el asma y el glaucoma, pedía que no se le criticara. Al paso de los años, la rola de Tosh se sigue entonando cada vez que se alude al debate de la legalización de la juanita, inclusive en la isla caribeña, donde se le conoce como ganja. Allá, la mariguana tiene un estatus muy parecido al de México: es ilegal cosecharla, pero no su posesión con fines de consumo personal. Hay tolerancia para el uso medicinal y religioso y cultural, en el caso de los rastafaris. El único lugar en donde legalmente se puede sembrar y cosechar es en la quinta donde se enterró el cuerpo de Peter Tosh.

En México, el debate de si se legaliza el uso de la mariguana con fines lúdicos ya lleva varios años. Con los dedos de una mano se cuenta y sobra el número de triunfos que los jueces han otorgado a usuarios y, aunque en uso clínico hay más garantías, la producción, transportación y comercialización de esta droga no se han legalizado.

Por ahora, el mayor empuje que se ha dado a la legalización es lo que el titular de Turismo, Enrique de la Madrid, ha propuesto ya en por lo menos un par de ocasiones. El fin sería no solo detonar una industria legal, sino reducir la violencia derivada del entorno de la mariguana.

El problema es que casi no se hace mención a otro factor: la oportunidad de negocio si se hace bien.

Cabe recordar que la liberación de la industria de la mariguana en nueve estados de EU ha propiciado un par de fenómenos muy peculiares: la caída en los ingresos de los cárteles de la droga y el increíble e irónico trasiego de mariguana de EU a México.

De acuerdo con la Columbia Economic Review, el valor total de la venta de drogas provenientes de México en EU representa un valor de entre mil y tres mil millones de dólares. Ahora bien, el proceso de legalización de la mariguana ya representa una disminución de hasta una cuarta parte de los ingresos de los cárteles, por lo que han tenido que diversificar sus portafolios de narcóticos, lo que ha derivado en mayor violencia. Ese dato lo soporta en México el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que reporta que la participación de mercado de las mafias mexicanas en la industria de la mariguana gringa ha bajado casi una tercera parte.

El debate del uso recreativo o lúdico de la mariguana en México se ha centrado en los supuestos peligros para la salud que representa, así como la violencia que podría detonar el tener a más consumidores. Pero hay quienes refieren que no es así y que, de hecho, el potencial de mercado controlado podría superar con creces los ingresos manchados de sangre que por ahora sólo obtienen los mafiosos.

Para ello, baste considerar un dato: la consultora Cowen & Co. dice que en EU el negocio del cannabis legal podría alcanzar los 75 mil millones de dólares en 2030, superando así el valor actual de venta de los refrescos. Eso sería una gran oportunidad para las tienditas de la esquina.

