Cárceles, jóvenes y elecciones

Tres de cada 10 personas que están en las cárceles en México son jóvenes (menores a 28 años). En el país 10.8% de los reclusos han sido víctimas de corrupción en el último año. El Sistema Penitenciario de la CDMX es el peor evaluado en materia de corrupción con el 31%. Hace unos días era encabezado por Miguel Ángel Mancera —quien antes de irse a la campaña aseguró que “el tiempo le daría la razón” con respecto a las políticas de su administración—. Sin embargo no rindió buenas cuentas en materia de corrupción en las cárceles; el segundo lugar peor evaluado es el gobierno de Alfredo del Mazo en el Edo. Méx. con 22.9%, y Puebla en tercero con 22.8%; pero mejor vamos por partes:



Todo lo que entra a las cárceles tiene que salir. A nadie nos conviene que las cárceles se conviertan en las universidades del crimen. La pregunta para los candidatos al gobierno de la CDMX es ¿Cómo reformarán el Sistema Penitenciario de la ciudad?, ojalá alguno de los suspirantes: Mikel Arreola, Alejandra Barrales, Mariana Boy, Purificación Carpinteyro, Claudia Sheinbaum y Marco Rascón; asistan el miércoles 04 de abril a la premier —en Cinepolis Diana— de la película La 4ª Compañía, basada en hechos reales y nos expliquen qué harán para mejorar el sistema penitenciario.



¿La 4ª Compañía?Segunda película más premiada en la historia del cine mexicano que nadie ha visto, —dirigida por Amir Galván y Vanessa Arreola—y que a partir del jueves 05 de abril podrá observarse en Cinepolis y Cinemex. Muestran las condiciones de autogobierno, corrupción y violencia en la cárcel de Santa Martha Acatitla en la CDMX en los 80´. Problemas a los que se tiene que enfrentar un joven que bien representa uno de esos tres de cada 10 que están en las cárceles en este momento. Su única arma dentro de las rejas es su afición a su traje especial, es decir a su casco y uniforme de futbol americano; que le permitirá sobrevivir las condiciones de violencia e incorporarse al equipo de los Perros, quienes ladraban y ganaban en un campo; a costa de robar autos, y asaltar bancos con el objetivo de enriquecer a Arturo Durazo, jefe policial de la CDMX.



La cárcel en México ¿Para qué? En México hay más de 204 mil internos en las cárceles (equivalente a casi la mitad de la población en Iztapalapa). Una investigación de México Evalúa, que dirige Edna Jaime, concluye que ¿Para qué sirven nuestras cárceles si castigamos de la misma forma a personas que cometen un robo sin violencia, que a las que cometen un homicidio doloso? De acuerdo con Jeremy Bentham, la rehabilitación se centra en la eliminación del deseo de delinquir.



Las cinco prisiones más corruptas.De acuerdo a World Justice Project esto significa que “algún empleado del gobierno o custodio intentó directa o indirectamente beneficiarse de dinero, bienes, regalos o favores…” Los resultados son: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la CDMX, Centro de Reinserción Social Estatal de Puebla, Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la CDMX, Centro de Prevención y Readaptación Social Chalco, Estado de México, y Centro de Prevención y Readaptación Social Nezahualcóyotl de la misma entidad.



No se puede generalizar las malas prácticas del Sistema Penitenciario en la CDMX. Los reclusos que integran actualmente el equipo de Los Perros de Santa Martha de la penitenciaria del oriente de la CDMX, jugarán la final de futbol americano el domingo 08 de abril; estos carnales han comprendido que jugar es una manera de rehabilitación no solo deportiva; sino en su readaptación social; sin que nadie los obligue a salir por las noches a robar carros. La pregunta es ¿después de muerto el Negro, ahora quién despacha el negocio? Decía Nelson Mandela que “nadie conoce realmente una nación hasta que ha entrado en sus prisiones”. Ojalá que el mensaje político de esta semana mueva las voluntades de los candidatos a la jefatura de gobierno y no sea necesario preguntarnos en silencio cuando entremos a una cárcel: “¿por qué ellos y no yo?” #Jap

