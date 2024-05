Carta a la próxima presidenta de México 

Hace unos días le escribí a la Doctora Claudia Sheinbaum una carta que me gustaría también compartir con todos ustedes: "Estimada Doctora





Soy María de los Ángeles Huerta del Río y fui diputada federal constituyente de Morena (2018-2021). Por mis posicionamientos públicos siempre orientados a la consolidación de nuestro proyecto de nación, usted podrá corroborar que tanto en el poder legislativo como al interior y exterior de Morena, he procurado incidir para mejorar la comunicación y el cerco mediático que enfrentamos como parte de la guerra híbrida con la que el bloque conservador amenaza constantemente.

Me atrevo a escribirle porque pienso que las campañas negras y de desinformación son parte de los asuntos que ponen en riesgo la continuidad del 2o piso de nuestro proyecto político. Por lo tanto considero que es necesario que el sistema de la comunicación social actual sea radicalmente repensado y reestructurado, con la finalidad de que las noticias centrales del poder ejecutivo y las acciones correspondientes al gobierno de la 4T, no sólo se enuncien en las redes de comunicación públicas y por internet --que con difusión minoritaria e incierta respecto a los medios privados, no alcanzando a cubrir la necesidad de información de las audiencias mexicanas--. sino que se puedan divulgar en todos los niveles y sectores de la población a través de todos los medios posibles: la reingeniería del sistema de la comunicación social actual es una tarea inaplazable. Más aún, me parece que es importante generar amplias estrategias que pueden ser base de discusión y estudio social, así como plataforma y espacio de consolidación y sobrevivencia para nuestro proyecto transformador.

Con un par de estudios doctorales sobre comunicación social, en Goldsmiths College de la Universidad de Londres, Inglaterra, en la UNAM y otros en el Instituto Nacional de Administración Pública, le comparto que tengo mucho que decir y aportar, ya que por más de 40 años he estudiado el sector desde la vida académica, política, partidaria y legislativa.

Me permito llamar su atención sobre una propuesta básica, que parte de la consolidación de un equipo de profesionales y especialistas en la materia, que ya estamos organizados y queremos sumarnos al proyecto de comunicación de su gobierno para desarrollar tácticas y estrategias específicas orientadas en cinco ejes fundamentales que pongo a su consideración:

1.- Reorganización oportuna e inmediata del sistema público de radio y televisión con la finalidad de que los logros e información concernientes al proyecto gubernamental puedan tener una amplia, eficiente y simultánea plataforma de difusión en todo el país. Es importante que la dirección de los mismos se adapte a la nueva realidad a partir de octubre del 2024.

2.- Un equipo de comunicadores 4T con nuevos rostros y voces, que sean capaces de argumentar y cocrear la nueva narrativa que proyecte masivamente los logros de la transformación, utilizando los espacios y tiempos del Estado, incluyendo los que no se han ejercido, así como recuperar los tiempos asignados al gobierno en medios convencionales: hay manera de hacerlo y existen buenas y suficientes justificaciones legales para lograrlo.

3.- Además de las estrategias en redes e internet --que en la actualidad sólo son accesibles a un poco más de la mitad de la población--, es necesario crear las condiciones para ejercer de manera articulada y cotidiana el derecho de las audiencias a la información así como el derecho de réplica que nuestra constitución y leyes establecen para garantizar al pueblo de México estar plural y verazmente informados.

4.- Realización de programas y propuestas específicas para normar las conductas comunicacionales de los concesionarios dentro del marco normativo y de los valores del periodismo: honestidad, responsabilidad social, independencia y la constante búsqueda de la verdad. En nuestro grupo hay gente con capacidad de producción y contenidos probados en plataformas digitales que superan el estándar broadcast.

5.- Crear una totalmente nueva Agencia de Noticias del Estado que haga también posible que cualquier ciudadano, sea un comunicador y/o un periodista independiente y pueda, desde su propia circunstancia, contribuir a la pluralidad necesaria para contrarrestar los efectos nocivos de la manipulación mediática ejercida por los medios hegemónicos al servicio del poder neoliberal.

Yo me propongo para exponerle el alcance de la alternativa a la problemática comunicacional que hoy enfrentamos. Necesitamos un enfoque visionario que nos ayude a transitar hacia una nueva era en la comunicación que garantice la revolución de las conciencias, ante los avances del fascismo internacional, las tecnologías de desplazamiento laboral y los intereses globalistas y supremacistas que se encuentran instalados en nuestra realidad.

Necesitamos reconocer que el reto de una política pública de comunicación social puede pasar de un centro dominante del discurso, a una estrategia amplia y efectiva de difusión de contenidos imprescindibles en el desafío que enfrentará la 4T en su segunda etapa. Este desafío requiere una renovación en el contenido e impacto de los mensajes para potenciar su efectividad ante los desafíos y riesgos que enfrentará su gobierno.

Por su atención, muchas gracias y quedo a sus apreciables órdenes.