Carta abierta a Claudia Sheinbaum

México te ha elegido para que seas su presidenta en los próximos seis años. La primera mujer presidenta que tiene este país, quien de acuerdo al INE, ha ganado con una diferencia avasalladora. Claudia, somos muchos los que sentimos incertidumbre ante el futuro de la democracia, no sabemos si creer el discurso u observar las acciones, pues difieren unos de otros. Somos muchos, muchos más de los que la elección puede contar, que tememos por nuestra democracia. Y es que, hemos salido a las calles a manifestarnos en defensa del INE, a exigir igualdad de género, seguridad, un mejor sistema de salud, búsqueda de los miles de desaparecidos y queremos que todo eso sea escuchado, contemplado, tomado en cuenta.

Somos muchos los que te hablamos desde nuestra trinchera diciéndote que nos preocupan los tintes de autoritarismo que se demuestran desde el poder. No solamente con las acciones legislativas, pero también por la falta de diálogo para con la oposición, con la falta de contrapesos al gobierno, con las muestras de no ejercer una actitud positiva hacia el disenso, la crítica y el diálogo, con la falta de voluntad hacia la rendición de cuentas, con el “Plan C”. Las instituciones, la división de poderes, la transparencia, los órganos autónomos, todo ello se ha visto amenazado desde el gobierno con la cuarta transformación y se nos ha comunicado tu intención de continuar por el mismo camino. Te pedimos desde la ciudadanía que escuches y contemples a las minorías y que aunque hayas ganado de manera abrumadora, utilices el poder para un desarrollo sustentable y gobiernes para todas y todos los mexicanos.

Espero Claudia, de todo corazón, estar equivocada, para que a los millones de mexicanas y mexicanos a las que prometiste un mejor futuro les cumplas y no sean solamente falsas ilusiones y promesas vacías que son insostenibles a mediano y largo plazo como pareciera. Espero que el lema “primero los pobres” sea para darles una mano y llevarlos a una clase media y no para dejarlos en la pobreza con la intención de seguir teniendo sus votos. Espero que puedas gobernar con la idea de desarrollo y modernización, de ofrecer oportunidades de educación, salud, empleo y bienestar. Espero que fortalezcas el sistema de justicia de nuestro país, que terminen los abrazos a los delincuentes, la falta de medicinas, los diez feminicidios diarios, las desapariciones, la violencia. Espero que puedas reconocer la corrupción y castigarla y terminar con la impunidad. Espero que logres disminuir las brechas de desigualdad y crear un verdadero Estado de derecho.

Hace seis años, quienes no votamos por Morena, quisimos estar equivocados, las estadísticas nos muestran que no lo estábamos. Hoy, nos esperanzamos en que nos demuestres una Claudia independiente de éstos últimos seis años, que tomes un camino para y por todos los mexicanos y mexicanas, que busques proteger nuestra democracia y que la “transformación” no sea el sacrificio de la democracia y las instituciones, esas que costó mucho trabajo construir. Que sea respetada la división de poderes y las diferencias de opinión, la libertad de expresión y protegidos los derechos humanos. Nos has mostrado una Claudia que no dialoga, que no recibe críticas, que no se reúne con los que piensas diferentes y tienen otros proyectos. Tenemos la esperanza de que esa no sea la Claudia que va a gobernar este país los próximos seis años. Estamos atentos, Claudia.