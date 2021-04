¿Cartilla moral?

Se ve que la hicieron para que se la aplique el “pueblo bueno”, pero no para la cantidad de sátrapas que infestan la 4T. Tanto “verbo” –se dice- del emperador de Palacio, para que con harta frecuencia salga a relucir la nula ética y moral, de candidatos, legisladores, secretarios del gabinete y tantos otros bichos que engrosan sus filas.

En cuanto a la perfecta expresión del machismo delincuencial, parecía que con Félix Salgado Macedonio era de sobra. El guerrerense, acusado de violaciones, sigue impune, gracias al influyentismo. Aterradas las víctimas y en vista de los tentáculos del personaje, después de hacer públicos sus agravios decidieron callar. Hay miedo a represalias y venganza.

Terrible el escaso apoyo del sector femenino, que se dice de Izquierda y ¿progresista?, a congéneres víctimas del tipejo de Marras. La impunidad de la violencia contra la mujer, favorece el delito y confirma el poco avance en los Derechos del género.

En esta semana circuló un video en el que se ve al candidato de Morena, a la gubernatura de Zacatecas, “pasearle las pompis”, a una suspirante a un cargo en Juchipila. De poner los pelos de punta el segundo video, en el que ella, Rocío Moreno, defiende al mentado cacique de Fresnillo.

“Se daña mi integridad y la de David Monreal. No voy a permitir que me utilicen ni que dañen al movimiento. David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado...”.

El discursete no tiene desperdicio. Me pregunto cuál es peor, si el lujurioso y lascivo Monreal, o la fémina capaz de vender su dignidad por el hueso. Para desgracia autóctona, triste realidad de un sector de congéneres, que eligen el que se les vea y trate como objeto, a cambio de prebendas o privilegios. Me he referido a ellas como las de la “cultura del box spring”, dispuestas a cambiar favores por migajas materiales.

¿Y la respuesta del susodicho? Negar las ¡imágenes! y decir que es una falsedad, como si quienes las vimos, fuéramos ciegos. De ganar la silla estatal, qué se puede esperar del aludido, salvo la repetición –en toda la línea-, de sus deplorables actitudes. Su trayectoria no es de aplauso. O, ¿ya se olvidó cuando se encontraron las bodegas familiares llenas de toneladas de mariguana? En este país se perdona todo si tienes la bendición purificadora del tlatoani.

Las “travesuras sexuales” (De acuerdo a su enferma mentalidad) de estos sátrapas, cerraron con broche de oro, cuando un jovencito denunció al diputado poblano, Saúl Huerta, por abuso sexual. Al interfecto lo detuvo la policía, en el hotel donde se hospeda, lo llevaron al juzgado y lo dejaron en libertad “porque tiene fuero” (¿Pues no que ya se había acabado?).

Salió con peor respuesta. A un telefonazo de la madre del menor, que lo increpaba furiosa, respondió llorosito, que lo iban a destruir y que estaba dispuesto a llegar a un arreglo, con el que “pagaría con creces” el silencio. Luego declaró que lo querían extorsionar y, aunque la Fiscalía capitalina dice que siguen las investigaciones, se ve difícil.

Son los que se hacen públicos. La moral de la 4T es como para salir corriendo, sin que se circunscriba a delitos sexuales. Hay rateros al por mayor, a los que el gurú les echa flores, mientras difama a personas intachables. Santiago Nieto, el máximo inquisidor, solo ve delitos en los opositores, mientras se hace de la vista gorda, con los de casa.

¿Y sus mujeres? Enquistadas en el machismo mañanero.

