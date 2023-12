Catástrofe generacional

Los resultados de los estudiantes mexicanos en la Prueba PISA 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dan cuenta de una tendencia muy preocupante que compromete el futuro de nuestras nuevas generaciones. Muestran que en estos años ha aumentado sensiblemente el porcentaje de estudiantes carentes de competencias básicas en matemáticas, lectura y ciencias. Como resaltan especialistas, esto es particularmente grave en un país donde la escolaridad promedio es la secundaria.

Señalan que eso implica que nuestros estudiantes finalizan su educación formal sin poder, por ejemplo, interpretar y reconocer matemáticamente, por sí mismos, algo tan simple como comparar distancias o convertir precios entre monedas distintas, o identificar la idea principal de un texto. Sin conocimientos y habilidades ante problemas cotidianos y más aún, los desafíos del futuro.

Dos de cada tres estudiantes mexicanos no logran realizar operaciones matemáticas básicas, la mitad no comprende bien lo que lee se ubica en el nivel más bajo en ciencia. Así, México se situó en el lugar 35 entre 37 países evaluados.

Mientras que el promedio de la OCDE es de 478 puntos, el de México es de 407. Esta tendencia por debajo del promedio se mantiene en las tres áreas, con la peor caída en resultados desde que participamos en PISA, en el 2000, y bajas en las tres habilidades evaluadas en comparación con las últimas cuatro ediciones. En 10 años, la proporción de estudiantes mexicanos que no alcanzan un nivel matemático básico ha aumentado 11 puntos porcentuales.

Nos ubicamos en una situación de aprendizaje en aulas similar a la de hace 16 años y en matemáticas, cerca de la de 2003. El desempeño de México en Matemáticas y en Comprensión Lectora nos sitúa como el tercer país con los peores resultados; en Ciencia, en el último lugar. El porcentaje de estudiantes mexicanos con calificaciones altas es ínfimo, mientras que el promedio de la OCDE fluctúa entre 7 y 9 por ciento.

La mayoría de los países presentan decrementos, y los especialistas hacen hincapié en los efectos de la pandemia en todo el mundo, por el cierre de escuelas. Pero la caída de México difícilmente puede atribuirse en exclusiva al Covid-19: también responde al abandono del interés y el compromiso con la calidad de la educación, sobre todo en la pública, que en muchas zonas del país sigue siendo rehén de sindicatos magisteriales y de la política, ámbitos donde el futuro de los niños y los jóvenes es lo de menos.

Políticos justifican los rezagos y los crecientes malos resultados porque México no cuenta con las posibilidades de otros países o reclaman que no se considera “el contexto”. Pero como apunta Eduardo Backhoff, Presidente de Métrica Educativa, las condiciones socioeconómicas pueden explicar diferencias educativas al interior de una nación, pero no necesariamente las que existen entre distintos países.

Como ha explicado, las pruebas PISA muestran que, aunque los países más ricos obtienen los mejores resultados, hay excepciones. Como Vietnam, con puntuaciones equivalentes o superiores: Su PIB per Cápita es una cuarta parte del de México, pero nuestro país es cuatro veces más pobre en la adquisición de aprendizajes, con la única explicación posible en las características de los sistemas educativos y en el valor que cada sociedad da a la educación.

Hasta el Coordinador de PISA ha comentado que ningún país del mundo ha mostrado una determinación para mirar el futuro como Vietnam, que por otra parte compite con México por la relocalización de cadenas de suministro. Deberíamos copiar lo que funciona, como ver la educación como una inversión nacional, que en ese país ha llegado hasta 21% del gasto público. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) ha referido que la Unesco propone que se destine al menos 4% del PIB; no llegamos al 3 por ciento.

Para alcanzar el mínimo recomendado, de acuerdo con el Imco, México tendría que aumentar su presupuesto educativo en 355.5 miles de millones de pesos, un aumento por alumno de 35%, poco más de 10 mil 700 pesos. Hoy, nuestro Gobierno está metiendo mucho más dinero que ese monto en obras sin perspectiva de rentabilidad financiera ni social, o a subsidiar a Pemex.

Con eso, y otras cosas que ha hecho bien Vietnam, según la OCDE, podríamos revertir una tragedia anunciada: planes de estudios centrados en que los estudiantes adquieran aprendizaje profundo de conocimientos claves y dominio de habilidades básicas, mayor rigor académico en las aulas donde los docentes desafíen a sus estudiantes para desarrollar sus capacidades, énfasis en la formación y capacitación de los maestros. Como indica Mexicanos Primero, con políticas educativas que aseguren una nueva y distinta formación para éstos.

Fundamental: evaluaciones estandarizadas a nivel nacional que orienten la política educativa. Difícil mejorar o solucionar lo que no se mide o no se mide bien. Lo mismo en la educación que en el problema de los desaparecidos.

Por desgracia, México renunció a tener métricas de aprendizaje sólidas y confiables. Esperemos que el próximo Gobierno, del partido que sea, rectifique en esto, tanto como en dar mayor importancia a lo básico –matemáticas, lectura, ciencia–, en vez de pretender adoctrinar a niños y jóvenes con ideología.