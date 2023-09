Cavalleria Rusticana: más allá de su génesis (II)

Recta es la línea del deber, curva la línea de la belleza. Sigue siempre la línea recta

y te guiará siempre la línea curva.

P. Mascagni





Epílogo

Para algunos críticos del verismo, conforme éste fue incorporando una sobreabundancia de detalles, a lo largo de la década de los 90 del siglo XIX comenzó a pecar de exceso, sensacionalismo y devino en “pintoresquismo”. Sin embargo, de todo ello estuvieron exentas tanto la Cavalleria Rusticana operística de Mascagni como antes la obra literario-dramática de Verga, así como las nuevas óperas veristas que concibieron autores como Ruggiero Leoncavallo -como fue Pagliacci (1892)-, Umberto Giordano (1867-1948) -con Mala vita (1892) y Fedora (1898)-, Francesco Cilea -con Adriana Lecouvreur (1902)- y el gran Giacomo Puccini (1858-1924) con su docena de maravillosas óperas, particularmente Manon Lescaut (1893), La Bohème (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1904), La fanciulla del West (1910), Il Tabarro (1918) y Suor Angélica (1918).

Al estrenarse la Cavalleria Rusticana mascagniana, el crítico Francesco D’Arcais declarará que quizás por vez primera el público y la prensa compartían una misma opinión de reconocimiento a una ópera y a un compositor. Mascagni se había convertido en uno de los mejores, como lo atestiguaban los honores triunfales que le había dado la audiencia y la aclamación unánime de la prensa. No era para menos. Su obra apuntalaba al verismo y además implicaba la introducción wagneriana tanto del leitmotiv como de un denso tratamiento en el discurso orquestal que habrían de influir poderosamente en los compositores antes citados. Ejemplo de ello, el propio Puccini que, en Manon Lescaut -su tercera ópera y primer gran éxito-, hizo uso de los mismos recursos ya trabajados por Mascagni: el leitmotiv y el discurso orquestal lleno de dramatismo. Recurso este último que desarrollará cada vez con mayor intensidad, tal y como lo podemos constatar en sus subsecuentes óperas: La Bohéme, Tosca y Madama Butterfly.

Y cómo no iba a ser un suceso la consolidación del verismo. Era el anuncio de los nuevos tiempos por venir y de esto ni siquiera en un primer momento el propio Verga era consciente. Tal vez Mascagni sí, conforme su genio fue siendo atrapado por cada frase y cada emoción que despertaban en él los avances periódicos del libreto. En la marcha fue como él mismo se dejó arrastrar por el drama y al final convirtió una pequeña gran novela de doce páginas en una ópera inmortal.

Quizás esto explica por qué cuando Mascagni le pedía por carta permiso a Verga de adaptar su obra, éste ni siquiera le respondía. Ninguno y menos Verga, podrían haber imaginado que la producción que estaba gestándose ganara el certamen. Mascagni se sabía un compositor del todo desconocido, pero sabía que Verga le podría demandar regalías. Él no tenía dinero y le pedía que estableciera sus condiciones. Todavía el 27 de marzo de 1890 Mascagni escribe a Verga que sus amigos livorneses habían reproducido fielmente la obra, conservando el fuerte color y melodramático ambiente que habían hecho inmortal a su obra, desarrollada a partir de un “tema tan verdadero, humano y apasionado”. No hay respuesta.

La habrá cuando, después de su estreno y, sobre todo, de su éxito rutilante, Verga se vaya a juicio porque su nombre no aparecía en la “locandina”. Exige a Sonzogno la mitad de las regalías y las obtiene. No obstante, en el fondo nadie supo mejor que él que, si bien tuvo argumentos que el mundo jurídico le reconoció e hizo válidos, ante el mundo del arte, el fallo era otro. Su mérito autoral literario era indiscutible, pero no en la medida que lo exigió.

Por ello mismo cobra especial relevancia subrayar lo que en 1922, años después del litigio, dijo su amigo Francesco Paolo Mulè: “Una vez, cuando le pregunté en qué estaba trabajando... frunció el ceño y estalló, inusualmente, con estas palabras: -¿Para quién debo escribir? De lo que he escrito sólo sobrevive Cavalleria rusticana, sin mérito mío, sino de Pietro Mascagni. Guardo esas pocas páginas como una soga alrededor de mi cuello. -Amargura, pero digna, resignada, indulgente” .

¿Qué sucedió? Yo diría que en el arte, como en la ciencia, como en la vida toda, si hay algo complejo son las relaciones interpersonales y más entre artistas. El tema autoral que confrontó a estos grandes creadores debe ser atendido, pero no debe enrarecer lo sustancial, su legado artístico. Si Verga no hubiera escrito la pequeña novela Cavalleria Rusticana y Targioni Tozzetti no se la hubiera recomendado a Mascagni, la posteridad se hubiera privado de una de las más grandes óperas que ha concebido el ser humano. Tal vez lo afirmo porque confieso que es esta ópera mi favorita y que, esto es lo más importante: le guardo un profundo reconocimiento y amor a Mascagni por haber sido maestro de mi padre. Pero estoy segura que hoy, en el espacio donde Mascagni y Verga se encuentran, si algún día hubo un motivo de discordia o de envidia, ya éste quedó subsanado. Las cuestiones humanas se quedan en la “verdad” de esta Tierra. Ellos y su inspiración creadora forman ya parte de la verdadera verdad, la Verdad Eterna.





