CDMX en crisis 

La Ciudad de México vive una de sus crisis más severas en distintos frentes. Por un lado, la contingencia ambiental que ha aquejado a los capitalinos durante los últimos días y por otro, el tema de la inseguridad, hacen que la CDMX viva uno de los momentos más críticos de los últimos años.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha tardado en salir para atajar los temas. La crisis medioambiental nos mostró la falta de protocolos que se viven en la capital, según la propia jefa de gobierno son protocolos que no se hicieron desde gobiernos anteriores, sin embargo, ella perteneció a los gobiernos anteriores y fue titular de la dependencia que debió haber realizado esos protocolos.

La complejidad de la Ciudad de México es alta, de hecho, la propia jefa de Gobierno lo sabia. Desde la campaña y la oposición es muy simple tirar las críticas, es parte del juego de la política, sin embargo, es muy cuestionable que los políticos sigan prometiendo soluciones inmediatas a complicaciones inmensas. Muchos de los electores creen promesas que se prometen y no se cumplen, la responsabilidad de la clase política es hablar con la verdad.

En seguridad las cosas no van tampoco nada bien. Todos los días vemos al menos un asesinato en un lugar público y transitable a una hora de alto movimiento en las calles. También el robo a casa habitación, extorsión, asalto, robo de auto han crecido de manera importante. El principal problema que reconocen los capitalinos es el de la inseguridad.

Cifras oficiales sobre la violencia en la CDMX señalan que entre enero y marzo de este año se abrieron 289 carpetas de investigación por homicidios dolosos, cifra que supera a los 110 casos registrados en 2016, 170 casos en 2017 y 225 en 2018. La violencia crece de manera sostenida, no hay una estragia clara de seguridad para reducir esos indices de violencia.

El reto que representa gobernar la CDMX es monumental. Claudia Sheinbaum tiene mucho trabajo por delante, debe mostrar capacidad y empatia con sus gobernados. La soberbia y la apatia no le ayudará, mucho menos pensar que las críticas son infundadas y solo para afectarla. Los ciudadanos esperan respuestas y soluciones porque fue lo que se prometió, nada más.

En los siguientes días es muy probable que la alerta ambiental se mantenga porque seguirán los días congraves problemas de contaminación. Se esperarían medidas precisas para enfrentar la problemática que ya se convirtió en crísis. El tema de la segurdad requerirá mucho más que medidas precisas, requerirá una estrategia profunda en muchos sentidos, porque desafortunadamente no será un problema que encuentre solución en el corto plazo.

Las acciones de austeridad y ahorro no deben afectar la gobernabilidad. Debe ejercerce una planeación inteligente de los recursos, si bien es necesario el combate a la corrupción no debe hacerse de manera torpe. Parecia que el recorte de gastos hoy afecta mas de lo que ayuda, para no abonar a la especulación lo deseable sería que hubiera transparencia en el gobierno de los ahorros y gastos, desafortunadamente no hay transparencia.