Celebra AMLO inflación a la baja

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una muy buena noticia”, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inflación en México suma su quinta quincena a la baja.Y es que, ayer, el Inegi informó que la inflación en México suma su quinta quincena a la baja para ubicarse en 4.79 por ciento en la primera mitad de julio, la tasa anual más baja desde marzo de 2021 cuando se ubicó en 4.12 por ciento. Miren es buena noticia, muy buena noticia porque esto significa fortalecer la economía popular, el poder de compra de la gente, que la rinda más el dinero, que no haya carestía”, resaltó.

LUIS ESPINOZA CHÁZARO RENUNCIA A COMITÉ ORGANIZADOR DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

Como un gesto de congruencia el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, anunció su renuncia como miembro del Comité Organizador del Frente Amplio por México, encargado de definir el proceso electoral del PRI, PAN y PRD en 2024 debido a que quiere ser candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que por lo que no puede ser juez y parte. Además, el diputado del Sol Azteca insistió en su llamado a las dirigencias de Va por México, a fin de que se defina el método de la contienda por la candidatura para la capital del país. "He hecho un llamado respetuoso a las compañeras y compañeros del PRD, del PAN y del PRI a que definamos ya un método en la Ciudad de México, somos más de un aspirante, y yo creo que es importante que ya se defina un método por parte de los partidos", indicó.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: NO DESAPARECERÁN PROGRAMAS SOCIALES

A poco más de un mes para que Morena realice su encuesta, Adán Augusto López Hernández sigue en sus recorridos por el país con el objetivo de difundir los logros de la llamada cuarta transformación y eventualmente conseguir la candidatura presidencial para competir en el 2024. Ayer, el ex secretario de Gobernación estuvo de visita en Morelos donde afirmó que ni los programas sociales y menos los dirigidos a los adultos mayores, desaparecerán, como tampoco regresarán las pensiones para los ex presidentes. El ex funcionario tiene razón, pues como sabemos, estos apoyos ya están en la Constitución. Cabe recordar que del 19 de junio al 27 de agosto, los seis actores políticos podrán recorrer el país para buscar posicionarse entre simpatizantes y militancia.

RICARDO MONREAL RECONOCE COMO ASIGNATURA PENDIENTE LA SEGURIDAD

Al reconocer que el tema de la seguridad es un gran pendiente de la Cuarta Transformación, en Durango, Ricardo Monreal se pronunció por realizar un mayor trabajo de inteligencia y ampliar el número de elementos de las diferentes corporaciones de seguridad. Explicó que en los 19 estados en los que ha estado, el tema de la inseguridad es un asunto común, y una asignatura que se debe de cumplir. “Siento que es una zona que le urge mayor atención en labores de inteligencia, coordinación entre los cuerpos de seguridad, labores de mayor cercanía. Y eficacia en puntos de precisión para combatir la delincuencia organizada. Creo que la federación, debe apoyar a los gobernadores de la región, para reforzar la estrategia de seguridad. Pero también, dentro de mi propuesta es, el uso de tecnologías; actualización de armamento, y de equipo para que la fuerza armada permanente, integrada por militares y marinos, tenga mayor eficacia con la policía municipal y la policía estatal. Y que tengan una revisión puntual de la vida personal y de los ingresos del eslabón más delgado que es la policía municipal”.

XÓCHITL GÁLVEZ RECHAZA COMENTARIOS RACISTAS DE FOX Y CONSIGUE LAS 150 MIL FIRMAS DE APOYO

Xóchitl Gálvez sigue avanzando y desde Oaxaca condenó las expresiones del expresidente Vicente Fox contra el origen de la morenista Claudia Sheinbaum, al subrayar que siempre va a descalificar ese tipo de manifestaciones. Gálvez se deslindó del expresidente Fox y fue enfática en censurar sus expresiones racistas. Por lo pronto, se dio a conocer que la senadora del PAN ya reunió las 150 mil firmas de apoyo que se fijaron en la primera etapa con miras a obtener la candidatura presidencial en el 2024. Ya veremos.

IGNACIO MIER LANZA RETO A LA OPOSICIÓN PARA APOYAR INCREMENTOS DEL 25 POR CIENTO A LOS PROGRAMAS SOCIALES

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco sigue muy activo y a pesar de que el Congreso está en periodo de receso sigue ocupado en los temas legislativos. Ahora Mier Velazco, retó a la oposición a votar a favor del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 en el que se contemple un incremento del 25 por ciento a los programas sociales cuenten. El legislador hizo un llamado a la ciudadanía a estar pendientes de la discusión y la votación del PEF que será a inicios del mes de noviembre para que no se dejen engañar por la oposición. De lograrse el consenso en el presupuesto, la pensión para las personas adultas mayores pasaría de 4 mil 800 a 6 mil 050 pesos. El legislador recordó que las fracciones opositoras votaron en contra de que los programas sociales quedaran establecidos en la Constitución para que se convirtieran en un derecho. Recordó que gracias a la austeridad republicana y la eliminación de excesos y privilegios para unos cuantos, se logró contar con un ahorro de 600 mil millones de pesos que se han destinado al bienestar de las personas que menos tienen a través de la pensión para las y los adultos mayores, las becas para estudiantes y los apoyos para las personas con discapacidad.

MARIO DELGADO ASEGURA QUE MORENA ACATARÁ MEDIDAS DEL INE, PERO CONSIDERA QUE RAYAN EN LA CENSURA

Ante las medidas cautelares que impuso el INE, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que ellos han sido respetuosos de las resoluciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, sin embargo, denunció que “ciertas decisiones tomadas por el órgano electoral generan extrañeza de cara al proceso electoral del 2024”. Delgado aseguró que algunas determinaciones emitidas por el INE “rayan en la censura, tal como el impedimento al presidente de la República para hablar de temas de coyuntura o, incluso, mencionar a servidores públicos de la oposición; así como la decisión adoptada por el Consejo General de la autoridad electoral sobre la comercialización de mercancías alusivas a Morena realizadas por simpatizantes”.El dirigente del partido guinda, consideró que “el INE no tiene facultades para prohibir al partido, ya que dichos productos “están fuera del control del Movimiento”.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA CONFÍA EN QUE MC SE SUME A LA ALIANZA OPOSITORA

Con paso firme Miguel Ángel Mancera, sigue recorriendo el país en busca de los apoyos que le permitan obtener la candidatura presidencial del Frente Amplio. En Nuevo León, el coordinador del PRD en el Senado, expresó su apoyo a una coalición entre el Frente Amplio y Movimiento Ciudadano (MC). El legislador consideró que el Frente Amplio y MC, comparten el objetivo de ganar en las elecciones de 2024 y aunque dijo que entiende la postura actual dirigente de Movimiento Ciudadano de mantenerse al margen de unirse a coaliciones a un año de las elecciones; espera que para finales del año 2023 puedan reconsiderar su postura. Estaremos atentos.

DANTE DELGADO REITERA QUE RESPETARÁN TIEMPOS LEGALES PARA ENTRAR A LA COMPETENCIA ELECTORAL

Ni quienes optaron por hacerse a un lado, ni quienes resolvieron seguir adelante en la definición de la candidatura presidencial de PAN-PRI-PRD, están en la mira de Movimiento Ciudadano, afirmó el coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, quien señaló que la suma de cuadros políticos no será la vía para disputarle el poder a Morena en 2024. Hace unos días Dante Delgado reiteró que segurán respetando la ley por lo que aún no tienen candidatos como tal; además, refirió que es una irresponsabilidad del gobierno y del Presidente de la República, así como de sus partidos satélites, que estén en giras proselitistas. En entrevista para el Sol de Parral. Delgado Rannauro dio a conocer que como parte del método para elegir a su candidato a la silla presidencial se contemplan diferentes procedimientos, entre ellos el consenso, además de analizar encuestas bien hechas que determinen el futuro del proyecto.





