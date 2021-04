Céme de la créme | Solidaridad con el Reino Unido

Al fin solos





Si no hay complicaciones en la recta final del embarazo, la nueva hija de los duques de Sussex nacerá en la mansión de Montecito, en California, donde viven Megan Markle y el príncipe Harry. A diferencia de lo que pasó con Archie, son sólo ellos los que tienen la última palabra, sin el estricto control de Buckingham. Meghan quiere dar a luz en su propia casa, rodeada de un equipo médico compuesto exclusivamente por mujeres. Las matronas, las verdaderas damas del parto.

¡Uy, seguramente van a protestar los médicos del género masculino porque, no va habrá en este parto equidad de género…, y aparte va a ser niña, anunció la Duquesa Markle…

Rudeza innecesaria

Un concurso de belleza terminó en desgracia luego de que le quitaran la corona a la ganadora. Pasó durante la etapa final de Miss Sri Lanka 2021, competencia nacional para elegir a la embajadora de Miss Universo. Un video muestra a la Miss World 2020, Caroline Jurie, cuando le quita la corona a Pushpika De Silva de forma violenta y exhibiéndola delante de todo el público: "Hay una norma que dice que tienes que estar casada, y no divorciada, por lo que la corona va para la primera finalista", dice.

A ver, pues no está por demás que se corrija el título de dicho certamen, y que ya no sea Miss (señorita), sino Mrs (señora). En el idioma español será ‘seño’, y así no habrá confusión, y hasta les queda a todas las concursantes la canción de Chente de ‘señora bonita’, y ya, ¡que no se hagan bolas!

¿La gran taquilona?

Dana Andrew Hutchings, un hombre de 41 años, murió durante una competencia de, a ver quién comía más tacos, organizada en California, Estados Unidos durante la competencia, de nombre 'Taco Truck Throwdown'. El hijo del afectado está demandando a los organizadores porque, piensa, que su padre no fue informado de los riesgos que involucra un concurso de este tipo...

La cosa es que ni siquiera se comió ‘muchos’ tacos. Fueron 12 los que le causaron la asfixia. El año pasado, el comedor profesional Geoffrey Esper ingirió 73 tacos (en ocho minutos). Pena por Hutchings, pero fue un concurso región IV de, La Grande Bouffe (La gran comilona), película franco-italiana de 1973 con Marcello Mastroianni

Escuela= Segundo hogar

En Chaco, Argentina, una madre pidió ayuda a la policía provincial para que su hijo hiciera la tarea. Así, polis llegaron a la casa, y se sentaron con el ‘pibe’ en la mesa para que éste hiciera los ‘deberes’ escolares…

Fuerte medida tomó esa madre, y es que, como decía el presidente AMLO, es esencial que los niños vuelvan a tomar clases presenciales

Mal chiste

El mismo obispo que decía que, el Estado laico ‘’era una jalada’’, se aventó una de esas meras, al lanzarse como candidato a diputado. Sin embargo, el obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, se bajó ‘velocemente’ de la contienda electoral, cuando el papa Francisco le expresó que, por incursionar en la política, podría perder el obispado…

¡Si hasta lo prohíbe el Derecho Canónico! Parece ser que al obispo emérito le frustraron hacer una verónica al recordarle que, a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César…

Efeméride

Un domingo 10 de abril (de 1919), le dieron muerte a Emiliano Zapata