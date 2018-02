Centro de barrio

Acúsome

Acúsome de transportarme en bicicleta. Merezco ser atropellado por Daniel Bisogno (y sus colegas, que rieron por su comentario irresponsable). Soy un peatón que defiende la libertad de quienes caminan por la calle, no me verán usando un puente (anti) peatonal donde existan semáforos.

He caminado sobre vehículos estacionados en la banqueta y les he colocado calcomanías. He enseñado a mis hijos a identificar y cuestionar vehículos estacionados sobre las áreas peatonales. Seguramente soy una persona horrible.

Hoy manejo a 50 kilómetros por hora, rigurosos, en avenidas.

Hoy manejo a menos de 30 kilómetros por hora en vialidades secundarias y a 70, en vías sin semáforo, 10 menos que el límite.

Procuro ceder el paso al peatón, pero para hacerlo debo cuidarme y cuidarlos del vehículo que viene detrás, que en 90% de las veces considera que soy un estúpido por parar y esperar cuando nadie me lo exige.

¿Qué debemos hacer cuando no hay semáforo, hay paso peatonal señalizado y hay peatones en la intersección? ¡parar! ¿Lo hacemos en 5 de Mayo con Palma cuando manejamos en el centro? ¿En Aristóteles con Horacio, cuando vamos a Polanco? ¡Prácticamente nadie lo hace!

Esta ciudad está llena de vehículos sobre la banqueta, policías moviendo la manita en el tráfico, en vez de sancionar vehículos infractores, grúas que se llevan autos sólo en las cercanías del corralón no en donde se requiere, conductores que exceden los límites por decenas de kilómetros y son incapaces de parar ante una señal de ALTO, semáforos que tardan minutos en cambiar, para desesperación de los conductores de la vialidad en alto ... y de los peatones y ciclistas que esperan a la intemperie.

Cuando un ciclista pasa a toda velocidad, sin precaución, en una banqueta llena de gente sí es un problema. No lo es cuando lo hace unos metros en una banqueta vacía, para conectar entre una calle y otra. ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? La cortesía.

Toda la estructuración de conductas viales está basada en el automóvil, en una conducción gandalla. Cuando nos topamos con el ciclista cafre en realidad estamos influidos por las conductas gandallas de conductores de vehículos motorizados, no sobre la de una sociedad en convivencia.

¿Qué pienso del peatón que cruza por la mitad o del ciclista que cruza el semáforo en rojo (acciones permitidas por el Reglamento de Tránsito)? Que el problema no está allí, siempre que sea bajo una convivencia respetuosa: cruzarse entre los coches es un acto absolutamente irrespetuoso, mas no aquel que lo hace en los segundos durante los que no pasa ningún vehículo.

¿Cuál es la solución al dilema planteado por la chismosocracia de Ventaneando? Sí necesitamos un acuerdo que nos permita una mejor convivencia, pero la base debe ser justo la convivencia, las sanciones a todos los conductores infractores, y las amonestaciones previstas en el Reglamento de Tránsito a ciclistas temerarios. Pero de ninguna manera la incitación al odio será una salida, como tampoco lo serán las falsas disculpas de Bisogno.