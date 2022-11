Por alguna extraña razón, que tiene un interés político electoral, el diputado del Partido Verde, Jesús Sesma, comparó al Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch con los superhéroes, mencionando específicamente a Batman. El secretario, en vez de rendir cuentas al congreso durante su comparecencia, fue candidateado a la Jefatura de Gobierno por un legislador zalamero que “se llevó la nota”.

Ese mismo día, de camino a la escuela con mis hijos me había encontrado con al menos tres vehículos estacionados sobre pasos peatonales y de regreso un auto me pasó rozando mientras circulaba en bicicleta. Nada extraordinario, forma parte de la cotidianidad de esta ciudad. Nuevamente leí denuncias por las invasiones de decenas de vehículos al carril del Metrobús, incidentes viales por exceso de velocidad, y horas después había reclamos por conductores ebrios en una ciudad en la que los alcoholímetros brillan por su ausencia. Este domingo hubo cientos de quejas por una caravana de motociclistas que escandalizaba y cuyos protagonistas se detenían a beber alcohol en la vía pública bebiendo alcohol, frente a policías que mejor se volteaban para otro lado.

Hay cifras buenas y malas sobre la gestión en materia de seguridad pública. Por supuesto, García Harfuch demuestra un buen nivel de compromiso y genera cierta confianza entre la población y en la clase política. No obstante, de allí a considerarlo un superhéroe no sólo caracteriza el rol de patiño de un legislador, sino que nos recuerda a cada momento lo mucho que hemos perdido en esta administración en materia de normatividad de tránsito.

No puedo presumir que esta ciudad fuera la más apegada al reglamento, pero justo el carril del metrobús era respetado. Hoy, el no circula parece no existir. Las velocidades límite se exceden, cada vez hay más autos en las banquetas, nadie sabe para qué sirven los pasos peatonales o las rampas para personas con discapacidad. Ningún policía te multará si te das una vuelta prohibida, y fuera de las escuelas podemos ver autos hasta en tercera fila. La anarquía es total.

Por tanto, si Omar García Harfuch es el Batman tropical, lo único que podríamos asegurar es que el Batimóvil se pasará los altos, jamás cederá el paso a los peatones, dará descuentos de 90% en las escasas multas que imponga, y los ciudadanos tendremos que cerrar las calles para detonar acciones de los policías de tránsito, como ocurrió hace unos días en Miguel Ángel de Quevedo, ante la indolencia de los colaboradores de nuestro Guardián de la Ciudad de los Coches.

Así no, Batman; así no, secretario García Harfuch; así no, Bob Kane y Bill Finger. Una cosa es que el diputado Sesma ande de “quedabién” por sus propios intereses y otra es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se comporte a la altura de las necesidades de esta ciudad. Vaya, hasta las patrullas se trepan a la banqueta, así que aplica la del verdadero superhéroe nacional ... ¿Ahora quién podrá salvarnos?