Ofrezco una disculpa por haberme alejado de este espacio durante las campañas políticas, pero quise hacerlo porque me concentré en la de Giovani Gutiérrez para Alcalde de Coyoacán, con quien estuve participando en una gran experiencia que narraré, de forma resumida, en las siguientes líneas.

Cuando me enteré que Giovani Gutiérrez sería el candidato de la alianza Va por México, expresé mis dudas al presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde; él me respondió que Gio era una gran opción para Coyoacán. Sabía de él, pero no tenía mucha información. Semanas más tarde, quien sería su coordinador de campaña, Obdulio Ávila, me buscó para invitarme a participar en el proyecto, ya le había hablado de mí a “Gio”, quien quería desarrollar una candidatura positiva y propositiva.

El día que me reuní por primera vez con Giovani fue una gran sorpresa. Me encontré con una persona que escucha, que tenía muchas ideas que eran coincidentes con las mías, que quería ampliar áreas peatonales y detonar la infraestructura ciclista en Coyoacán. También le interesaba recuperar los programas sociales que Morena canceló al ganar la Presidencia, como las estancias infantiles; y generar espacios para los adultos mayores.

En la conversación, llevaba preparadas varias ideas, pero sobre todo un concepto, la propuesta de que un candidato no debe centrarse sólo en los servicios públicos locales, sino también en las necesidades de mayor alcance, con planteamientos hacia el gobierno central.

Como resultado, Gio propuso un Metrobús de Perisur a Tasqueña, que con el paso de los años pueda reorganizar todos el transporte público de los pedregales, para un mejor servicio a sus habitantes, y oportunidades a los concesionarios.

Conforme empezamos a recopilar y crear propuestas para la campaña, el número de éstas se abultaba. Cuando ya estábamos llegando a 100 nos dimos cuenta que había una percepción muy fuerte de abandono. La ineptitud e irresponsabilidad de Manuel Negrete había calado hondo. Fue así como surgió una multiplicación que todos aprendimos a hacer en automático, 24 por 7: 168 propuestas. Gio hizo la campaña más propositiva de la ciudad.

Ante la falta de propuesta de los rivales, nos copiaban las propuestas y conceptos, y se obsesionaban contra Gio.

Mi primera impresión con Giovani Gutiérrez fue extraordinaria, como decía, porque me escuchó. Pero mis siguientes impresiones fueron aún mejores, Giovani no sólo recuperaba la propuesta, sino a la vez me daba reconocimiento en entrevistas y actos de campaña.

Todos los que estuvimos cerca de él estas semanas encontramos en Giovani Gutiérrez a una persona extraordinaria, sencilla, cercana a la gente. Lo quieren tanto en las colonias populares como en las más prósperas de la alcaldía. Sabe escuchar, es muy metódico en el abordaje de los temas. Cuando conversábamos las propuestas él se detenía a preguntar los por qués y construía sus argumentos de lo general a lo particular hasta crear frases muy simples de entender.

Horas después de su triunfo, llegaban los líderes seccionales a rendirle cuentas y con emoción le presumían ¡Ganamos nuestra sección, Gio!

Me siento orgulloso de haber participado en la campaña de Gio a la Alcaldía de Coyoacán y feliz de que haya ganado, será un gran alcalde.