Chiapas: el poder de los señores

¿Porqué los señores que toman las decisiones desde los partidos políticos simulan “cumplir” con la inclusión de mujeres en candidaturas?



¿Porqué lo siguen haciendo, a sabiendas de que serán evidenciados y será tema nacional, gracias a las redes sociales?



Lo han hecho una y otra vez, y así hasta que el escándalo es en la medida de su impunidad: 10 diputadas propietarias y suplentes renuncian para dar lugar a los hombres, 30 regidoras renuncian y en su lugar asumen hombres. Hasta ahora 40 mujeres han renunciado a sus encargos obtenidos en la elección del 1 de julio en Chiapas.



En la historia de la tergiversación de las acciones afirmativas y la paridad han participado todos los partidos en mayor o menor medida. Y en la mayoría de las ocasiones hay presión o amenaza para que tal hecho se concrete; es la modalidad de violencia política de género.



El nivel de impunidad es tal, que ninguna dirección nacional o local de estos partidos moverán un dedo para impedirlo, igual aguantarán la tempestad de la reacción de las redes y movimientos de mujeres, porque tienen experimentado que al final nadie les obligará a no concretar sus trampas. Realmente es desesperante observar cómo dos consejeras electorales les orientan públicamente a que denuncien las amenazas para que renuncien al cargo que ganaron. También es preocupante que estas consejeras reciban a su vez amenazas de los representantes de esos partidos.



Las trampas se originaron aprovechando la no precisión de la ley respecto a que una mujer propietaria debe ir acompañada en su fórmula por una mujer suplente. Qué hicimos? Pues reformar la ley enfatizando que el espacio se integra con una fórmula de mujeres propietaria y suplente.



Hoy la modalidad en Chiapas es que renuncian propietarias y suplentes. A este paso nunca acabaremos en reformar la legislación para no dejar lagunas o espacios que se usen para trampear.



Estamos frente a hechos deleznables que obligan a la autoridad electoral a proceder invocando cumplimiento irrestricto a la Ley. No bastan extrañamientos ni multas. Hoy el reto de la autoridad electoral es prever que no se viole la ley, y de ser el caso, enmendar de manera más rigurosa donde incluso se sancione con la exclusión de esos partidos en la competencia electoral.



La presencia de mujeres en los encargos públicos es resultado de la lucha por los derechos a la igualdad de géneros, su inclusión obligatoria en las distintas candidaturas deriva del cumplimiento de la legislación electoral, es también la armonización con los tratados aprobados por el Estado mexicano. Particularmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer señala que todos los Estados parte se comprometen a garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos en igualdad, insisto, respecto a los hombres.



Lorenzo Córdova presidente del INE ha dicho que van a atraer el caso Chiapas. Esperamos resuelvan en función del respeto irrectricto a la paridad, se protejan a estas mujeres que “han dejado voluntariamente” sus encargos, y sobretodo se restrinja la participación política de esos partidos. No es fácil: es la guerra contra esos señores que no quieren soltar el poder y mucho menos a las mujeres.

@ AngelicadelaPeña.