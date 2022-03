China: el amortiguador ruso

Pablo Bejarano Torrecillas *

En menos de tres años hemos sido testigos de dos acontecimientos que dejarán huella en la historia: la pandemia y que lo “normal” para finales de 1800 y mediados de 1900 y, aparantemente impensable para 2022, ha sucedido: una guerra que se ha cobrado cerca de 2 mil vidas entre ambos bandos y generado el desplazamiento forzado de 1.2 millones de personas, a una semana de iniciada la guerra.

Rusia tiene un objetivo claro, y en palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, “La ambición rusa es tomar el control de toda Ucrania” y que, “lo peor está por llegar”.

Dos cosas son ciertas. Primero, este conflicto armado se preparaba desde 2014 cuando, después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, ese país tomó medidas como la reducción del gasto público, el aumento de reservas en oro en su territorio y la disminución de la dependencia del mercado europeo, políticas económicas enfocadas a solventar, hasta cierto grado, la situación actual. Segundo, Rusia no se habría animado de no estar seguro del respaldo de su principal socio comercial, China, con quien hace apenas un mes firmara una Declaración Conjunta donde se asegura la compra venta de gas y petróleo rusos por un periodo de 20 a 30 años y la eliminación de aranceles a la importación de trigo ruso; como bien lo declararon ambos gobiernos, su cooperación bilateral “no tiene límites”.

China se encuentra en un dilema ¿hasta qué punto debe ayudar a Rusia? La respuesta hasta hoy consiste en apoyo por omisión internacional: no condena, pero tampoco aprueba. China quiere ayudarle porque, de conseguir la victoria, Rusia le debería una (como en 2008 y 2014), pero, de no ser favorable, protegería sus intereses. La estrategia, necesita encontrar el punto medio entre un apoyo limitado pero suficiente para rescatar a Rusia. En otras palabras, necesita actuar de tal modo que sus acciones le permitan caer bien parado en tres aspectos. Uno, que no lo enemisten con la Unión Europea (UE), su segundo socio comercial; dos, mantener su política internacional de protección a la soberania de los pueblos y tres observar la reacción de occidente ante su conflicto con Taiwán.

Las opciones de ayuda del gobierno de Xi Jinping son varias: el beneficio en el aumento de 18% del comercio bilateral, aunado al posible aumento de exportaciones de energía por medio del Power of Siberia I y posible Power of Siberia II; el no bloqueo de 13% de las reservas rusas, unos 90 mil millones de dólares denominadas en renmimbi que se encuentran en el Banco Popular de China (BPoC); ante la prohibición del uso de SWIFT China cuenta con su sistema CIPS, que aunque con menor movimiento, puede amortiguar el golpe; finalmente, Rusia cuenta con un Swipe Line de crédito con el BPoC de 24 mil millones de dólares, lo que le puede otorgar liquidez al gobierno de Putin.

Opciones hay, el miedo del gobierno chino recae en tres aristas: no quiere enfrentarse a EE. UU. y la UE; el efecto que su apoyo puede tener en el Tibet, Hong Kong, Xinjian y Taiwán; por último, debe tomar en cuenta que es su año “electoral” y si algo no quiere es un sobresalto interno o externo. China necesita encontrar la manera de amortiguar el golpe sin ser golpeado.

* Internacionalista, coordinador en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Globales